قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1679652
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۸ شهریور

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

87,313,000

طلای 18 عیار / 740

86,320,000

طلای ۲۴ عیار

116,432,000

طلای دست دوم

86,165,320

آبشده کمتر از کیلو

377,930,000

مثقال طلا

378,200,000

انس طلا

3,448.00

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

976,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

886,100,000

نیم سکه تک فروشی

520,600,000

ربع سکه تک فروشی

315,600,000

سکه گرمی تک فروشی

158,300,000

تمام سکه (قبل 86)

893,000,000

نیم سکه (قبل 86)

440,000,000

ربع سکه (قبل 86)

230,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

131,940,000

حباب سکه بهار آزادی

42,840,000

حباب نیم سکه

93,620,000

حباب ربع سکه

87,280,000

حباب سکه گرمی

54,260,000
