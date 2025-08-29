شاخص‌های کلی حذف از دریافت یارانه:

خانوارهای دارای بیش از ۵ سفر خارجی در ۱ سال

خانوارهای دارای املاک با مجموع ارزش ۳۵ میلیارد تومان

خانوارهای دارای یک یا چند خودرو با مجموع ارزش ۳۰ میلیارد تومان

خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است.

اگر از رقم‌های زیر که شاخص‌های جزئی تلقی می‌شود، بیشتر درآمد یا تراکنش دارید، به زودی از دریافت یارانه حذف می‌شوید؛

میانگین حقوق ماهانه:

خانواده ۱ نفره: ۳۰ میلیون

خانواده ۲ نفره: ۳۷ میلیون

خانواده ۳ نفره: ۴۵ میلیون

خانواده ۴ نفره: ۵۲ میلیون

خانواده ۵ نفره: ۶۰ میلیون

میانگین تراکنش ماهانه:

خانواده ۱ نفره: ۵۰ میلیون

خانواده ۲ نفره: ۶۰ میلیون

خانواده ۳ نفره: ۷۵ میلیون

خانواده ۴ نفره: ۸۷ میلیون

خانواده ۵ نفره: ۱۰۰ میلیون

