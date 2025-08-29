خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یارانه چه افرادی حذف می‌شود؟

یارانه چه افرادی حذف می‌شود؟
کد خبر : 1679499
لینک کوتاه کپی شد.

شاخص‌های کلی حذف از دریافت یارانه:

خانوارهای دارای بیش از ۵ سفر خارجی در ۱ سال

خانوارهای دارای املاک با مجموع ارزش ۳۵ میلیارد تومان

خانوارهای دارای یک یا چند خودرو با مجموع ارزش ۳۰ میلیارد تومان

خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است.

اگر از رقم‌های زیر که شاخص‌های جزئی تلقی می‌شود، بیشتر درآمد یا تراکنش دارید، به زودی از دریافت یارانه حذف می‌شوید؛

میانگین حقوق ماهانه:

خانواده ۱ نفره: ۳۰ میلیون

خانواده ۲ نفره: ۳۷ میلیون

خانواده ۳ نفره: ۴۵ میلیون

خانواده ۴ نفره: ۵۲ میلیون

خانواده ۵ نفره: ۶۰ میلیون

میانگین تراکنش ماهانه:

خانواده ۱ نفره: ۵۰ میلیون

خانواده ۲ نفره: ۶۰ میلیون

خانواده ۳ نفره: ۷۵ میلیون

خانواده ۴ نفره: ۸۷ میلیون

خانواده ۵ نفره: ۱۰۰ میلیون

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش