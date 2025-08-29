مرحله چهارم کالابرگ چه زمانی واریز می شود؟
مشمولان میتوانند از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و برنامه کاربردی «شما» از میزان موجودی اعتبار خود مطلع شوند.
کالابرگ الکترونیکی بازنشستگان نیروهای مسلح هنوز شارژ نشده و علت آن مشخص نیست. کالابرگ اغلب بازنشستگان نیروهای مسلح که یارانه خود را از طریق ستاد کل نیروهای مسلح دریافت میکنند، به وسیله حکمت کارت شارژ میشود و فقط میتوانند از فروشگاههای اتکا خرید کنند؛ اینها در دهک چهارهم تا هفتم قرار دارند. بازنشستگان نیروهای مسلح در این چند روز، بعد از شارژ دهک چهارم به فروشگاههای اتکا مراجعه کردهاند، اما جوابی نگرفتهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: گام سوم مرحله سوم واریز کالابرگ الکترونیکی از امروز (دوشنبه ۶ مرداد، ۱۴۰۴) با تامین اعتبار به حساب سرپرستان خانوار دهکهای شش تا هفت درآمدی واریز شد.
مشمولان طرح در دهکهای شش تا هفتم درآمدی از امروز میتوانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیین شده را خریداری کنند. وی افزود: محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری خاصی وجود ندارد، در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابهالتفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.