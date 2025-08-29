قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۷ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
83,435,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
82,322,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
111,245,000
|
طلای دست دوم
|
82,322,450
|
آبشده کمتر از کیلو
|
361,500,000
|
مثقال طلا
|
361,450,000
|
انس طلا
|
3,417.11
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
936,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
846,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
495,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
288,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
153,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
860,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
420,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
131,940,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
42,840,000
|
حباب نیم سکه
|
93,620,000
|
حباب ربع سکه
|
87,280,000
|
حباب سکه گرمی
|
54,260,000