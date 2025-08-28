اپل یک قابلیت امنیتی کمتر شناخته‌شده دارد که اغلب به‌عنوان «کد مخفی» توصیف می‌شود و می‌تواند نشان دهد آیا کسی در حال جاسوسی از پیامک‌ها و مکالمات خصوصی است یا خیر.

هر گفت‌وگوی iMessage یک کد امنیتی منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند که مانند اثر انگشت دیجیتال است. اگر شما و مخاطبتان یک کد یکسان مشاهده کنید، پیام‌های شما ایمن و به‌طور کامل رمزگذاری شده‌اند.

اما اگر کدها مطابقت نداشته باشند، ممکن است به این معنا باشد که پیام‌های شما رهگیری می‌شوند یا صرفاً مخاطبتان اخیراً گوشی عوض کرده یا برنامه را دوباره نصب کرده است.

برای آسان‌تر کردن این فرایند، اپل قابلیت «تأیید کلید مخاطب» (Contact Key Verification) را معرفی کرده است که در بخش تنظیمات و Apple ID قرار دارد و یک کد تأیید نشان می‌دهد که شما و مخاطبانتان در iMessage می‌توانید آن را مقایسه کنید؛ اگر کدها یکی باشند، می‌توانید روی «Mark As Verified» بزنید تا کد در کارت مخاطب ذخیره شود.

اپل توضیح داده است: «وقتی به‌طور دستی یک مخاطب را تأیید می‌کنید، iMessage Contact Key Verification بررسی می‌کند که کدی که ذخیره کرده‌اید با کدی که سرورهای iMessage برای آن مخاطب ارائه داده‌اند یکسان باشد و اگر کد تغییر کند به شما اطلاع می‌دهد.»

پس این قابلیت را چطور فعال کنیم؟ مراحل زیر را دنبال کنید

وارد Settings شوید، روی نام خود بزنید.

به بخش Contact Key Verification بروید.

گزینه Verification in iMessage را روشن کنید.

سپس Continue را انتخاب کنید.

اپل تأکید کرد: «وقتی از iMessage استفاده می‌کنید، پیام‌های شما به‌صورت سرتاسری رمزگذاری می‌شوند، به‌طوری‌که هیچ‌کس جز شما و شخصی که با او در ارتباط هستید، حتی اپل، نمی‌تواند آنها را در حین انتقال میان دستگاه‌ها بخواند.»

قابلیت iMessage Contact Key Verification امنیت مکالمات شما را بیشتر می‌کند و کمک می‌کند مطمئن شوید که فقط با همان کسانی که می‌خواهید در حال گفتگو هستید.

برای اطمینان بیشتر می‌توانید مخاطبان خود را به‌طور دستی تأیید کنید؛ اما برای انجام این کار لازم است مخاطب در Contacts ذخیره شده باشد.

شما می‌توانید یک مخاطب را مستقیماً روی دستگاه خود و از طریق Conversation Details تأیید کنید، جایی که هر دو طرف به‌طور هم‌زمان یک کد تولید و آن را با هم مقایسه می‌کنند.

گزینه دیگر استفاده از «کد تأیید عمومی» (Public Verification Code) است که می‌توانید آن را به اشتراک بگذارید تا مخاطبان شما بتوانند هویتتان را تشخیص کنند.

اپل یادآور شد که این کد هیچ اطلاعات خصوصی‌ای در خود ندارد، بنابراین می‌توانید با خیال راحت آن را در شبکه‌های اجتماعی یا حساب‌های دیگر منتشر کنید تا مخاطبانتان آن را پیدا کنند.

برای ثبت یک مخاطب به‌عنوان تأییدشده، می‌توانید کد تأیید عمومی او را در کارت مخاطبش وارد کنید

مراحل دقیق فعال‌سازی:

گفت‌وگوی iMessage را باز کنید.

روی نام مخاطب بزنید، یا او را از برنامه Contacts انتخاب کنید.

سپس Info را باز کرده و Edit را بزنید.

در بخش «verification code»، کد تأیید عمومی مخاطب خود را وارد یا جای‌گذاری کنید.

اگر این بخش وجود نداشت، روی Add (+) بزنید، گزینه More Fields را انتخاب کنید و «verification code» را برگزینید.

اگر کد با موفقیت مطابقت داشته باشد و توسط iMessage Contact Key Verification تأیید شود، یک علامت تیک روی کارت مخاطب و کنار نام او در گفت‌وگوهای iMessage ظاهر می‌شود. اگر کد مطابقت نداشته باشد یا تأیید نشود، این علامت تیک ظاهر نخواهد شد.

