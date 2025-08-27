طرز تهیه خوراک زبان گوساله با سس مخصوص

زبان گوساله گوشت لطیف و لذیذی دارد که موجب شده تا خوراک زبان بین مردم محبوبیت زیادی داشته باشد. از طرف دیگر پخت زبان گوساله نه تنها آنچنان وقت‌گیر نیست بلکه بسیار هم ساده است. در ادامه مواد لازم برای تهیه‌ خوراک لذیذ زبان گوساله و روش پخت و نکاتی در مورد طبخ آن را به شما می گوییم. با ما همراه باشید:

مواد اولیه

زبان گوساله ۱ عدد

پیاز ۱ عدد

فلفل سیاه ۱/۴ قاشق چای‌خوری

برگ بو چند تکه

کرفس ۱ ساقه

سیر ۲-۳ حبه

مواد لازم سس قارچ:

کره ۴۰ گرم

آرد نول ۴۰ گرم

شیر ۵۰۰ میلی لیتر

نمک ۱/۴ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱/۸ قاشق چای‌خوری

جوز هندی ۱/۸ قاشق چای‌خوری

قارچ ۱۰۰ گرم

طرز تهیه

یک عدد زبان گوساله تهیه کنید و به قصاب تاکید کنید تا قسمت های زائد را جدا کند. دقت کنید پوست زبان را باید بعد از پخت جدا کنید. چرا که اگر قبل از پخت پوست گوشت را بگیرید انسجام گوشت موقع پخت از بین می رود و زیبایی لازم را موقع سرو نخواهد داشت.

زبان گوساله را داخل یک زودپز بگذارید و برای از بین بردن هضم گوشت، یک پیاز را به دو نیم کنید و داخل آب گوشت بیندازید. ۱ ساقه کرفس، چند تکه برگ بو، ۲ حبه سیر و کمی فلفل سیاه نیم کوب هم بریزید و آب را تا جایی بریزید که روی زبان را بگیرد. حواستان باشد خیلی آب نریزید چون در انتها ما یک عصاره غلیظ نیاز داریم.

گوشت را بین ۱ تا ۲ با زودپز با حرارت ملایم بپزید.

برای تهیه سس قارچ، قارچ ها را به دو تکه اسلایس کنید و با کره یا روغن و کمی نمک و فلفل سیاه تفت دهید و کنار بگذارید.

در یک تابه جدا کره را ذوب کنید و کمی آرد را در کره یک دقیقه تفت دهید. شیر را آرام آرام اضافه کنید تا سس گلوله گلوله نشود. البته حواستان باشد حتما شیر به دمای محیط رسیده باشد. کمی نمک و فلفل سفید بزنید. یک سوم یک جوز هندی را هم رنده کنید. سس را به صورت مداوم هم بزنید تا غلیظ شود البته نباید خیلی غلیظ شود چون وقتی که سرو می کنیم یکی دو درجه غلیظ تر می شود.

وقتی سس غلیظ شد قارچ ها را اضافه کنید و بگذارید کمی غلیظ تر شود. می توانید خامه هم اضافه کنید و کاملا اختیاری است.

وقتی زبان پخت، آب گوشت را از یک صافی رد کنید. شما می توانید به جای شیر که در سس استفاده کردید از آب گوشت استفاده کنید یا به جای 500 میلی لیتر شیر از ترکیب شیر و آب گوشت از هر کدام به یک میزان استفاده کنید. از آب گوشت زبان می توانید در سایر غذاها نیز به عنوان استاک گوشت استفاده کنید.

پوست زبان را جدا کنید. تا وقتی زبان داغ است پوست آن را جدا کنید چون اگر سرد شود کمی سخت کنده می شود.

برای برش زبان اجازه دهید کاملا خنک شود و مورب برش دهید.

کمی از سس قارچ را کف ظرف سرو بریزید و بعد تکه های زبان را روی آن بچینید و نوش جان کنید.

منبع همشهری انلاین

