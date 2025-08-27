خبرگزاری کار ایران
۲۷ اوت روز جهانی بلیط بخت‌آزمایی یا لاتاری است

۲۷ اوت ۲۰۲۵، روزی است که بسیاری از علاقه‌مندان به شانس و سرگرمی در سراسر جهان، آن را به عنوان "روز جهانی لاتاری" جشن می‌گیرند. این روز، فرصتی است برای یادآوری اینکه بخت‌آزمایی‌ها بیش از یک سرگرمی ساده، پدیده‌ای باستانی و جهانی هستند که در طول تاریخ، نقش‌های گوناگونی ایفا کرده‌اند.

بخت‌آزمایی؛ از چین باستان تا دنیای مدرن

قدمت بخت‌آزمایی به هزاران سال پیش بازمی‌گردد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در چین باستان، نوعی بخت‌آزمایی به نام "کنو" (Keno) وجود داشته که عواید آن برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم دولتی مانند ساخت بخش‌هایی از دیوار بزرگ چین استفاده می‌شده است. در امپراتوری روم نیز، بخت‌آزمایی‌ها در مهمانی‌ها و جشن‌ها به عنوان سرگرمی و با جوایز کوچک برگزار می‌شدند.

بخت‌آزمایی‌ها در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی، در اروپا به شکل رسمی‌تر و با اهداف عمومی شکل گرفتند. شهرهایی مانند بروژ در بلژیک و فلورانس در ایتالیا، از لاتاری برای جمع‌آوری پول جهت ساخت و سازهای عمومی مانند کلیسا، بندر و راه‌های ارتباطی استفاده می‌کردند. این لاتاری‌ها، الگویی برای بخت‌آزمایی‌های دولتی در کشورهای دیگر از جمله انگلستان و آمریکا شدند.

در قرن هفدهم، پادشاه جیمز اول، اولین لاتاری رسمی را در انگلستان برگزار کرد تا سرمایه لازم برای تأسیس اولین مستعمره دائمی بریتانیا در آمریکای شمالی (جیمزتاون) را فراهم کند. از آن زمان به بعد، بخت‌آزمایی‌ها به یک ابزار مالی رایج برای دولت‌ها تبدیل شدند و عواید آن‌ها صرف جنگ‌ها، ساخت دانشگاه‌ها، پل‌ها و پروژه‌های خیریه گردید.

لاتاری در قرن بیست و یکم

امروزه، بخت‌آزمایی‌ها در بسیاری از کشورهای جهان قانونی و تحت نظارت دولت‌ها هستند. آن‌ها به عنوان یک منبع درآمد مهم برای دولت‌ها شناخته می‌شوند و عواید آن‌ها به امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی اختصاص می‌یابد. در آمریکا، بخت‌آزمایی‌هایی مانند "پاوربال" و "مگا میلیونز" با جوایز نجومی، میلیون‌ها نفر را به خود جذب می‌کنند و به یک پدیده فرهنگی تبدیل شده‌اند.

