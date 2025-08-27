خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1678580
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۵ شهریور

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

82,592,000

طلای 18 عیار / 740

81,491,000

طلای ۲۴ عیار

110,122,000

طلای دست دوم

81,491,730

آبشده کمتر از کیلو

358,120,000

مثقال طلا

357,980,000

انس طلا

3,376.84

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

916,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

838,000,000

نیم سکه تک فروشی

490,600,000

ربع سکه تک فروشی

290,600,000

سکه گرمی تک فروشی

150,300,000

تمام سکه (قبل 86)

828,000,000

نیم سکه (قبل 86)

410,000,000

ربع سکه (قبل 86)

215,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

94,710,000

حباب سکه بهار آزادی

20,410,000

حباب نیم سکه

72,920,000

حباب ربع سکه

75,430,000

حباب سکه گرمی

53,270,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور