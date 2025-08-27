قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۵ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
82,592,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
81,491,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
110,122,000
|
طلای دست دوم
|
81,491,730
|
آبشده کمتر از کیلو
|
358,120,000
|
مثقال طلا
|
357,980,000
|
انس طلا
|
3,376.84
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
916,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
838,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
490,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
290,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
150,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
828,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
410,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
215,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,710,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,410,000
|
حباب نیم سکه
|
72,920,000
|
حباب ربع سکه
|
75,430,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,270,000