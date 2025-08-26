قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۴ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
78,617,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
77,569,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
104,821,000
|
طلای دست دوم
|
77,568,520
|
آبشده کمتر از کیلو
|
340,630,000
|
مثقال طلا
|
340,620,000
|
انس طلا
|
3,365.52
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
873,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
784,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
454,700,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
267,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
147,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
783,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
395,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
200,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
111,080,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,130,000
|
حباب نیم سکه
|
73,810,000
|
حباب ربع سکه
|
76,830,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,440,000