پاسخ ارتش آلمان به جیپ آمریکایی

فردیناند پورشه در میانه دهه ۱۹۳۰ کار روی توسعه خودروی آدولف هیتلر، یعنی فولکس‌واگن یا به انگلیسی خودروی مردم را آغاز کرده بود. اما پیش از آنکه کارخانه تازه‌تأسیس وولفسبورگ بتواند تولید خود را به‌طور گسترده آغاز کند، آتش جنگ جهانی دوم شعله‌ور شد.

به همین دلیل، پورشه مأمور شد تا یک خودروی سبک مخصوص حمل‌ونقل نیروهای نظامی طراحی کند؛ خودرویی که بعدها با نام کوبل‌واگن شناخته شد. مدل کوبل‌واگن تیپ ۸۲ اغلب به‌عنوان نقطه آغاز و پایه‌گذار برند فولکس‌واگن معرفی می‌شود، هرچند تاریخچه تولید آن با دوران تاریک جنگ گره خورده است.

در طول جنگ جهانی دوم، خودرو کوبل‌واگن تیپ ۸۲، که اغلب به اختصار کوبل گفته می‌شد، تقریباً همان نقشی را برای نیروهای آلمانی ایفا کرد که جیپ‌های اولیه برای نیروهای ایالات متحده و متحدانشان داشتند. شباهت میان نقش این دو خودرو حتی پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت و هر دو مدل توانستند بر پایه‌ی شهرتی که در دوران جنگ به‌دست آورده بودند، مسیر پیشرفت خود را ادامه دهند. در حالی‌که نخستین جیپ‌های غیرنظامی، یعنی CJ-۲A، بیشتر برای استفاده در زمین‌های کشاورزی به بازار معرفی شدند، کوبل‌های پس از جنگ به بسیاری از اروپایی‌ها کمک کردند تا دوباره روی جاده‌ها تردد کنند.

کوبل‌واگن تیپ ۸۲ چه تفاوت‌هایی با جیپ جنگ جهانی دوم داشت؟

نخستین تفاوت مهمی که میان کوبل‌واگن و جیپ ویلیز MB در جنگ جهانی دوم به چشم می‌خورد (دست‌کم روی کاغذ)، مربوط به سیستم محرکه آن‌ها می‌شود. کوبل از دیفرانسیل عقب (دو چرخ متحرک) استفاده می‌کرد، در حالی‌که جیپ ویلیز به سیستم چهارچرخ محرک مجهز بود که بعدها به یکی از ویژگی‌های افسانه‌ای آن تبدیل شد. با این حال، هرچند بسیاری جیپ ویلیز MB را بهترین خودروی آفرود زمان خود می‌دانستند، اما کوبل نیز توانایی چشمگیری در عبور از مسیرهای سخت داشت.

یکی از برتری‌های کوبل نسبت به جیپ ویلیز، مربوط به وزن آن می‌شد؛ در حالی‌که وزن جیپ MB حدود ۱۱۱۲ کیلوگرم بود، کوبل تنها حدود ۷۲۵ کیلوگرم وزن داشت. این سبکی باعث می‌شد تا با وجود محرکه دوچرخ، به‌راحتی از زمین‌های ناهموار عبور کند و اگر هم گیر می‌کرد، سربازان می‌توانستند آن را با دست هل بدهند. علاوه بر این، کوبل از نظر مصرف سوخت هم عملکرد بهتری داشت و به‌طور میانگین تقریباً ۱۲٫۸ کیلومتر با یک لیتر می‌رفت، در حالی‌که جیپ تنها حدود ۸ کیلومتر را با یک لیتر طی می‌کرد؛ موضوعی که با توجه به کمبود منابع در زمان جنگ اهمیت زیادی داشت.

در مقابل، جیپ ویلیز MB از مزیت‌هایی همچون مخزن بزرگ‌تر سوخت برخوردار بود؛ ظرفیت مخزن حدود ۵۶٫۸ لیتر در مقابل حدود ۳۰ لیتر کوبل، به جیپ برد بیشتری می‌داد: ۴۵۸ کیلومتر در برابر ۳۸۱ کیلومتر برای کوبل.

در نهایت، جیپ ویلیز به یک موتور ۴ سیلندر با حجم ۲.۲ لیتر مجهز بود که ۶۰ اسب بخار قدرت و ۱۰۵ پوند-فوت گشتاور تولید می‌کرد. این در حالی بود که کوبل از یک موتور کوچک‌تر ۱.۳ لیتری با ۲۵ اسب بخار قدرت و ۵۵ پوند-فوت گشتاور بهره می‌برد.

