مرگ ناگهانی دستیار کارگردان «امیلی در پاریس» سر صحنه فیلمبرداری

دیگو بورلا، دستیار کارگردان ۴۷ ساله سریال «امیلی در پاریس»، روز پنجشنبه ۲۱ اوت در حین آماده‌سازی برای ضبط یک صحنه پایانی در هتل دانیلی ونیز به طور ناگهانی از حال رفت و درگذشت. به گزارش رسانه‌های محلی لا رپوبلیکا، ایل مساجرو و کوریره دلا سرا، این حادثه حوالی ساعت ۷ عصر رخ داد و تیم پزشکی حاضر در صحنه تلاش زیادی برای احیای او انجام دادند اما مرگ وی در همان محل تأیید شد.

استودیوی تلویزیونی پارامونت با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تأیید و اعلام کرد: «با اندوه فراوان، درگذشت ناگهانی یکی از اعضای خانواده تولید امیلی در پاریس را تأیید می‌کنیم. قلب ما با خانواده و عزیزان اوست.»

پس از این اتفاق، روند تولید فصل پنجم سریال به طور موقت متوقف شد اما از روز شنبه ۲۳ اوت از سر گرفته شد. نتفلیکس نیز اخیراً نخستین تصاویر از فصل جدید سریال را منتشر و اعلام کرده است که این فصل از تاریخ ۱۸ دسامبر به نمایش درخواهد آمد.

