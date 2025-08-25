چگونه متوجه نارسایی کبد شویم؟/ دلیل زرد شدن سفیدی چشم چیست؟

در مراحل انتهایی بیماری کبد، ممکن است افراد، دچار درد، ورم شکم، خونریزی یا کبودی و اختلالات شناختی شوند. این نشانه‌ها بسته به پیشرفت بیماری می‌توانند تدریجی یا ناگهانی باشند.

علت زرد شدن سفیدی چشم‌ها چیست؟

دکتر فرزاد روشن ضمیر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی می‌گوید: علائم نارسایی کبد در مراحل مختلف بروز می‌کند و ممکن است با نشانه‌های اولیه‌ ای مانند تهوع، استفراغ، خارش پوست و زرد شدن چشم‌ها یا پوست آغاز شود. بسیاری از افراد مبتلا به نارسایی کبدی، سفیدی چشم‌های شان به زردی گرایش دارد که علت آن می‌تواند ابتلا به یرقان باشد. یرقان یا زرد شدن چشم‌ها و پوست، به دلیل تجمع ماده‌ای به نام بیلی‌ روبین در خون ایجاد می‌شود. بیلی‌ روبین یک محصول زائد به رنگ زرد متمایل به قرمز است که هنگام تجزیه گلبول‌های قرمز قدیمی در بدن تولید می‌شود. در کبد سالم، بیلی‌ روبین به‌ درستی تصفیه و از طریق صفرا دفع می‌شود، اما در نارسایی کبدی این فرآیند مختل می‌شود و این ماده در خون تجمع می‌ یابد. یرقان می‌تواند نخستین علامت بیماری کبدی و در برخی افراد ممکن است تنها نشانه‌ قابل مشاهده باشد.

خستگی شدید و مشکلات عصبی از علائم نارسایی کبدی

خستگی و ناتوانی شدید و کمبود انرژی یکی از علائم نارسایی کبدی است. کبد، نقش حیاتی در تولید انرژی دارد و در صورت نارسایی، اختلال کاهش انرژی، ضعف عضلانی و احساس خستگی شدید بروز می‌کند. همچنین زمانی که کبد قادر به فیلتر کردن سموم نباشد، عملکرد مغز و سیستم عصبی به‌ طور جدی آسیب می‌ بیند. این ناتوانی در پاکسازی سموم، می‌تواند منجر به کاهش عملکرد مغز و بروز اختلالاتی در کبد و تجمع مواد زائدی مانند آمونیاک در مغز و بروز علائم شدید روان‌ پزشکی و عصبی از جمله تغییرات رفتاری، گیجی، اختلال در حافظه و لرزش اندام‌ها شود. همچنین در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، شکایت از بزرگ شدن شکم گزارش شده است که ممکن است شکم به دلایل مختلفی دچار تورم شود. یکی از علائم هشدار دهنده نارسایی کبد، خونریزی یا کبودی واضح بدون علت در سطح بدن است. مشکلات گوارشی و تجمع سموم در خون نیز می‌توانند منجر به تهوع و کاهش میل به غذا شوند.

دلیل خارش‌های پوستی چیست؟

خارش‌های پوستی همیشه علت بروز نارسایی یا بیماری‌های کبدی تلقی نمی‌شوند اما خارش شدید پوست، به‌ ویژه در کف دست و پا یا در یک عضو خاص به‌ صورت موضعی یا سراسری یا قرمزی کف دست می‌تواند از علائم نارسایی کبدی باشد.

در این بیماری، افزایش ناگهانی وزن در نتیجه تورم بدن می‌تواند اتفاق افتد، حتی ممکن است برعکس، سوء تغذیه و کاهش اشتها باعث کاهش سریع وزن شود. در سیروز به‌ ویژه در مردانی که زیاد الکل مصرف می‌کنند ممکن است سینه‌ها بزرگ شوند. وجود خون در مدفوع یا استفراغ هم محتمل است. نارسایی کبدی می‌تواند باعث ایجاد بوی سیر مانند یا کپک‌ زده در تنفس شود که در گذشته به‌ عنوان نشانه تشخیصی بیماری کبد به‌ کار می‌ رفت.

نارسایی مزمن کبدی به‌ آرامی پیش می‌ رود و علائم آن به‌ تدریج شدیدتر می‌شود، در حالی‌ که نارسایی حاد کبدی به‌ طور ناگهانی رخ می‌دهد. نارسایی حاد می‌تواند در اثر ویروس‌ها، داروها یا بیماری‌های خودایمنی ایجاد شود.

