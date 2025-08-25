به موزه بیایید و روی لامبورگینی خطوخش بیندازید!
یک لامبورگینی با بدنهای پر از خطوخش، شاید برای بسیاری از مردم بههیچوجه جذاب نباشد؛ اما یک هنرمند نظر دیگری دارد.
در سال ۲۰۱۷، یک هنرمند نروژی به نام DOLK در موزهی هنر مدرن ARoS Aarhus دانمارک اثری جنجالی با نام Low Key بهنمایش گذاشت.
در پروژهی Low Key، یک لامبورگینی گالاردو سیاهرنگ به ارزش ۱۳۵ هزار دلار (حدود ۱۳ میلیارد تومان) در گالری قرار گرفت، نه برای تحسین، بلکه برای تخریب توسط بازدیدکنندگان. طی سه هفته، مردم با ابزاری فلزی (شبیه کلید) روی بدنهی خودرو نوشتهها، شعارها و امضاهای خود را حک کردند. از جمله عبارت بزرگ FAST ART که روی درِ سمت راننده دیده میشود.
لامبورگینی خطوخشدار بهعنوان نقدی بر نقش کنشهای فردی در شکلگیری حافظهی جمعی ارائه شد. خودرو لامبورگینی به تدریج به بومی پوشیده از خراشها و نوشتهها بدل شد و آرشیوی فیزیکی از تجربهی مشترک و اثرگذاری اجتماعی مردم را بهنمایش گذاشت.