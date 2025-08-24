لکه سفید مرموز در صحرای آفریقا /فضانوردان ناسا پرده از راز شگفتانگیز صحرای آفریقا برداشتند
تصاویر فضانوردان ایستگاه فضایی بینالمللی از صحرای بزرگ آفریقا، پدیدهای شگفتانگیز را آشکار کرده است: لکهای سفید بر فراز آتشفشان خاموش Emi Koussi در شمال چاد که برخلاف تصور اولیه، برف نیست بلکه رسوب نمکی دریاچهای باستانی است.
ناسا اعلام کرده است، فضانوردان در مدار زمین موفق به ثبت تصاویری از لکهای درخشان در قلب صحرای آفریقا شدند؛ پدیدهای که بر فراز آتشفشان Emi Koussi، یکی از مرتفعترین قلههای منطقه با ارتفاع بیش از ۳۴۰۰ متر شکل گرفته است.
ابتدا دانشمندان احتمال دادند این لکه سفید حاصل بارش برف در ارتفاعات باشد، اما بررسیهای زمینشناسی نشان داد منشأ آن رسوبات نمکی است که از بقایای یک دریاچه باستانی در دهانه آتشفشان باقی ماندهاند. این یافته نشان میدهد هزاران سال پیش، منطقهای که امروز خشکترین بخش زمین بهشمار میرود، اقلیمی بسیار متفاوت و سرشار از آب و پوشش گیاهی داشته است.
تصاویر ماهوارهای و تحلیلهای علمی وجود بستر رودخانههای خشک، کانالهای فرسایشی و رسوبات آبی را تأیید میکند؛ شواهدی که با دوره موسوم به «صحرای سبز» مطابقت دارد. در این دوره، حدود ۵ هزار سال پیش، بارشهای منظم، رودخانههای پرآب و پوشش گیاهی گسترده در این پهنه جریان داشته و شرایط برای شکلگیری زیستبومهای متنوع فراهم بوده است.
کارشناسان میگویند کشف چنین ذخایر طبیعی بهعنوان «آرشیوهای اقلیمی» عمل میکند و به دانشمندان کمک میکند تاریخچه تغییرات جوی زمین را بازسازی کنند. این اطلاعات نه تنها درک بهتری از گذشته زمین به دست میدهد، بلکه برای مدلسازی تغییرات اقلیمی آینده نیز اهمیت حیاتی دارد.
به گفته پژوهشگران، فناوریهای نوین فضایی و برنامههای تصویربرداری مداری، مانند پروژه ACES در ایستگاه فضایی بینالمللی، نقش مهمی در آشکارسازی این شواهد ایفا میکنند و افقهای تازهای در مطالعه تاریخ زمین و تغییرات اقلیمی میگشایند.