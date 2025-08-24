یک عکاس پروازی توانست تصویری بسیار نادر از هواپیمای عجیب و سری «RAT55»‌ را شکار کند. پرنده‌ای که در فهرست‌های رسمی با عنوان «Top Secret» ثبت شده است و کمتر کسی از مأموریت واقعی‌اش خبر دارد.

این هواپیما نسخه‌ی تغییر یافته‌ی یک «Boeing 737-200» است که با شماره سریال NT-43A شناخته می‌شود. شرکت‌ها و پایگاه‌های معتبر مهندسی و خبری توضیح می‌دهند که این جت، مجهز به آنتن‌ها و تجهیزات خاص راداری است و به‌عنوان یک ردیاب هوایی آزمایشی رادار (Radar Airborne Testbed) عمل می‌کند، و هدف آن بررسی «امضای راداری» سایر هواپیماها به‌ویژه جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های پنهان‌کار در حین پرواز است.

پرواز در آسمان منطقه ممنوعه

مایکل روکیتا، عکاس هوانوردی، از فاصله‌ ۴۰ کیلومتری بر فراز قله‌ تیکابو، تنها نقطه‌ مشرف به پایگاه قابل رصد برای عموم، تصاویر نادری از این هواپیما ثبت کرده است. هواپیما در حال انجام مانورهای پروازی و فرود روی باند 32 بود و وارد Hangar 18 شد. این آشیانه که بزرگ‌ترین بنای پایگاه است، در سال‌های گذشته مرکز شایعات فراوان درباره فناوری‌های غیرعادی و حتی موجودات فرازمینی بوده است.

هواپیمای مرموز «RAT55» در مسیرهای پروازی معمولاً ترانسپوندر خود را خاموش می‌کند تا برای سامانه‌های ردیابی عمومی نامرئی بماند. ثبت این تصاویر از آن بسیار جالب توجه است.

کارشناسان می‌گویند «RAT55» برای آزمایش و ارزیابی فناوری‌های پنهان‌کاری به‌کار می‌رود. از آنجایی که سامانه‌های دفاعی روسی و چینی‌ نظیر S-400 یا رادارهای AESA بسیار پیشرفته شده‌اند، آمریکا برای حفظ برتری، نیاز دارد پنهان‌کاری جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌هایش مثل B-2 Spirit و B-21 Raider را به‌روز نگه دارد. به این منظور است که «RAT55» به‌عنوان سنگ محک پا به میدان می‌گذارد.

«RAT55» را می‌توان نماینده تغییرات بنیادین در راهبردهای نظامی دانست. در دنیایی که نبردها با سیگنال، داده و امواج پنهان‌شده ‌بازتعریف می‌شوند.

نادر و اسرارآمیز

«RAT55» در موارد معدودی خودنمایی کرده است. پاییز گذشته، این پرنده از پایگاه «Nevada Test and Training Range» به آرکانزاس رفت و سپس در راه بازگشت، توقفی یک‌ساعته در تگزاس داشت. در نمونه‌ای دیگر، یک عکاس موفق شد تصویری از آن در کنار یک بمب‌افکن بی‌۲ بر فراز «Death Valley»‌ ثبت کند.

RAT55 یک جنگ‌افزار مرسوم نیست؛ بلکه یک پایگاه پرنده در عرصه‌ی داده و رصد دقیق هوایی است. پرنده‌ای که با دقت، اساسی‌ترین اطلاعات پنهان‌کاری هواپیماهای استراتژیک آمریکا را محک می‌زند و در میدان رقابت با روسیه و چین، نقش تأثیرگذاری دارد.

