بزرگترین حادثه امنیتی کلمبیا با ۱۸ کشته + فیلم

مقامات گفتند که حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی، یک کامیون مملو از مواد منفجره در خیابانی شلوغ در نزدیکی یک مدرسه هوانوردی نظامی در کالی منفجر شد که بر اثر آن شش نفر کشته و بیش از ۶۰ زخمی شدند.

پدرو سانچز، وزیر دفاع، گروه چریکی ستاد کل مرکزی (EMC) به رهبری ایوان موردیسکو را مسئول این حمله دانست.

در حادثه دیگر یکی از گروههای چریکی جدا شده از فارک در شمال شرق، به پلیس ناظر بر ریشه‌کن کردن محصولات کوکا که برای تولید کوکائین استفاده می‌شود حمله کرده و ۱۲ پلیس را کشتند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/