۲۳ اوت روز جهانی کاربر اینترنت است

تاریخچه وب و روز جهانی کاربر اینترنت

پیش از وب: پیش از اختراع وب جهان‌گستر، اینترنت وجود داشت، اما ابزارهای آن بیشتر برای تبادل اطلاعات محدود و فنی بین دانشمندان و محققان استفاده می‌شد. این سیستم به شکلی نبود که برای عموم مردم قابل دسترسی و استفاده آسان باشد.

اختراع تیم برنرز-لی: در سال ۱۹۸۹، تیم برنرز-لی، دانشمند کامپیوتر بریتانیایی در سازمان تحقیقاتی سرن، ایده‌ای را برای یک سیستم اطلاعاتی مشترک پیشنهاد داد که به محققان سراسر جهان اجازه می‌داد به راحتی به اسناد و اطلاعات دسترسی پیدا کنند. او سه فناوری اساسی را توسعه داد: HTML (زبان نشانه‌گذاری ابرمتن)، HTTP (پروتکل انتقال ابرمتن) و URL (آدرس‌دهی منابع).

اولین وب‌سایت: اولین وب‌سایت جهان در سال ۱۹۹۱ و روی یک کامپیوتر NeXT در سرن راه‌اندازی شد. این وب‌سایت حاوی اطلاعاتی در مورد خود پروژه وب بود و هدف آن توضیح مفاهیم وب به سایر کاربران بود.

دسترسی عمومی: در ۲۳ اوت ۱۹۹۱، برنرز-لی اعلام کرد که این نرم‌افزار به صورت عمومی در دسترس است. این تاریخ به عنوان روزی که وب از یک ابزار تخصصی به یک بستر جهانی تبدیل شد، شناخته می‌شود. این تصمیم برنرز-لی برای رایگان و باز کردن وب، عامل اصلی رشد بی‌سابقه آن بود.

تأثیر اینترنت و وب در زندگی ما

امروزه، اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی ما تبدیل شده است. از آموزش و ارتباطات گرفته تا تجارت و سرگرمی، وب جهان‌گستر دنیای ما را دگرگون کرده است. روز جهانی کاربر اینترنت فرصتی است برای قدردانی از این اختراع و یادآوری اینکه چگونه یک نوآوری می‌تواند زندگی میلیاردها انسان را تغییر دهد.

