روز بزرگداشت ابو علی سینا در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
ابو علی سینا پزشک حاذق، فیلسوف و حکیم ایرانی است که در علم پزشکی مهارت زیادی داشت و خدمات بی شماری در عرصه پزشکی به جامعه بشر کرد. وی بیش از ۴۵۰ کتاب به زبان فارسی و عربی با موضوعات پزشکی و بهداشتی نوشته است. یکی از معروفترین کتابهایش کتاب شفا (دانشنامه علمی و فلسفی جامع) و کتاب قانون (یکی از کتابهای معروف جهان در زمینه علم پزشکی) است.
تاریخ دقیق روز بزرگداشت ابو علی سینا در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۶/۰۱
شنبه – ۰۱ شهریور ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز بزرگداشت ابو علی سینا در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷/۰۲/۲۹
السبت – ۲۹ صفر ۱۴۴۷
تاریخ دقیق روز بزرگداشت ابو علی سینا در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۰۸-۲۳
Saturday – 2025 August 23
زندگینامه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا با نام کامل ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، پزشک، دانشمند، فیلسوف، منجم، نویسنده و ریاضیدان بزرگ جهان در یکم شهریور سال ۳۵۹ هجری شمسی مصادف با ماه صفر سال ۳۷۰ هجری قمری و در قرن چهارم هجری، در روستایی به نام خرمیثن در حوالی بخارا که مرکز حکومت سامانیان بود به دنیا آمد. نام او در زبانهای لاتین مشهور به Avicenna است. پدر او عبدالله از اهالی بلخ و مادرش ستاره اهل روستایی در افشنه بود.
ابن سینا از همان آغاز کودکی استعداد و هوش عجیبی در آموختن علوم مختلف داشت. پدرش از کودکی برای تعلیم و تربیت او تلاش بسیاری میکرد. او علم فقه را نزد استاد اسماعیل زاهد آموخت. پس از آن پدرش او را برای فراگیری علم منطق و هندسه نزد استاد ابوعبدالله ناتلی فرستاد. او در ده سالگی قرآن را حفظ کرده بود و ادبیات، هندسه و ریاضیات، صرف و نحو عربی را نیز میدانست. کتابهای اصول اقلیدس، مقدمهی پورفیری و المجسطی نوشتهی بطلمیوس از آثاری هستند که ابن سینا در کودکی و زیر نظر اساتید مختلف مطالعه کرد. او با مطالعه نوشتههای پزشکان پیشین و در کوتاهترین زمان توانست علم طب را نیز بیاموزد و در جوانی موفق شد بیماری امیر سامانی را درمان کند که به عنوان پاداش به او اجازه داده شد از کتابخانه مخصوص شاهزادگان سامانی استفاده کند و این امر باعث شد او بتواند بیشتر از قبل بر علم خود بیافزاید. ابن سینا با مطالعه و هوش زیادی که داشت توانست در ۱۸ سالگی بر بسیاری از علوم زمان خود تسلط کامل پیدا کند و پیشرفتهای بعدی خود را مدیون استدلالهای شخصی خودش بود.
ابن سینا در چه علوم و فنونی مهارت داشت؟
به دلیل تسلط ابو علی سینا بر علوم مختلف مانند پزشکی، ریاضیات، نجوم، روانشناسی، جغرافیا، زمینشناسی، فیزیک، شیمی، شعر و ادبیات، منطق و موسیقی، او را همه چیزدان مینامیدند.
علت مرگ و آرامگاه ابو علی سینا
ابو علی سینا در طول مدتی که در اصفهان زندگی میکرد مورد توجه علاءالدوله قرار داشت و زندگی آرامی را گذراند تا اینکه اصفهان مورد حمله مسعود غزنوی قرار گرفت. در این حمله برخی از آثار مهم این دانشمند بزرگ از بین رفت. این اتفاق ضربه بزرگی به او وارد کرد. پس از این اتفاق ابو علی سینا که درگیر بیماری قولنج نیز شده بود، تصمیم گرفت به همدان برود و آنجا زندگی کند. سر انجام در دوم تیر ماه سال ۴۱۶ هجری شمسی، در ۵۷ سالگی از دنیا رفت و در شهر همدان به خاک سپرده شد. در برخی منابع گفته شده است که همین بیماری قولنج علت مرگ ابو علی سینا بوده است ولی علت مرگ او به طور قطعی ذکر نشده است. آرامگاه او در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شدهاست.