دماوند آتش‌ فشان فعال بدون فوران است

مهدی زارع، زلزله‌شناس و عضو هیات علمی پژوهشکده زلزله‌شناسی گفت: من هم این تصاویر و عکس‌ها را دیده‌ام؛ ظاهرا نخستین‌بار یکی از افراد فعال در زمینه گردشگری این تصاویر را منتشر کرده است با این توضیح که این یک اتفاق عادی است.

او ادامه داد: می‌خواهم بگویم کسی که این عکس را ابتدا منتشر کرده، آن را یک اتفاق عجیب نمی‌دانسته و توضیح داده که برای مردم اطراف قله دماوند، به ویژه سمت مُشا این یک اتفاق شناخته‌شده و تصویری تکرارشونده است.

زارع به گمانه‌زنی درباره تصاویر منتشر شده از دماوند اشاره کرد و گفت: شاید دلیل این حرف‌ها، زلزله‌ای باشد که پنج‌شنبه شب در لالون فشم اتفاق افتاده است. عده‌ای این دو خبر را کنار هم قرار داده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که اتفاقاتی در دماوند رخ داده است.

عضو هیات علمی پژوهشکده زلزله‌شناسی ادامه داد: از نظر شواهد لرزه‌ای، تغییر معناداری در دماوند نداریم.

او توضیح داد: مرکز زلزله لالون حدود بیست ۲۱ کیلومتر با شمال تهران فاصله داشته. یعنی به تهران نزدیک‌تر از قله دماوند بوده است.

این متخصص زلزله توضیح داد: زلزله لالون فشم به دلیل حرکت بخش مرکزی گسل مشا بوده است. اگر بخش شرقی گسل مشا که از جنوب قله دماوند رد می‌شود حرکت کرده بود، از آن‌جا که می‌دانیم آتش‌فشان‌ها و گسل‌ها بر هم اثر دارند، می‌توانستیم این‌ها را کنار هم قرار دهیم و بگوییم فعالیت جدیدی در دماوند انجام شده است.

آقای زارع گفت: در روزهای گذشته، شواهدی از لرزه‌خیزی جدید در اطراف قله ثبت نشده است.

این زلزله‌شناس در توضیح تشکیل ابری سفید بر فراز قله دماوند گفت: این گازها، مشهور به گازهای فومه‌رولی، از آتش‌فشان‌هایی متصاعد می‌شود که فعال است اما در مرحله فوران نیست. آتش‌فشان دماوند یک سیستم فعال است اما در آستانه فوران نیست. آخرین فوران مهم دماوند مربوط به ۷هزار و ۲۰۰ سال پیش بوده است.

دکتر زارع گفت: دماوند در سال‌های اخیر انواع و اقسام تظاهرات به فعالیت را داشته است؛ خروج بخارهای آب، گازهای فومه‌رولی، گازهای گوگردی و… از آن خارج شده است. چشمه‌های آب‌گرم اطراف دماوند هم نشانه دیگری از فعال بودن سیستم آن است اما شواهدی برای انفجار و فوران در دست نداریم.

