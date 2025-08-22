پرونده میلیاردی ادبی در برابر غول استریم شکست خورد

روز سه‌شنبه قاضی گرگوری پرس‌نل شکایت دارن هانتر از هارلیسویل، پنسیلوانیا را رد کرد. هانتر مدعی بود که فیلم بر اساس رمان او با عنوان «پیش‌بینی میلیون روزه» ساخته شده است.

قاضی حکم داد که این رمان اثری کاملاً متفاوت از فیلم است و شباهت‌های مطرح‌شده در شکایت صرفاً شامل ایده‌های کلی و غیرقابل‌حمایت در حوزه کپی‌رایت می‌شود که معمولاً در آثاری با محوریت نابودی زمین یافت می‌شوند.

نتفلیکس در دفاعیات خود تأکید کرده بود که «بالا را نگاه نکن» در اصل یک طنز از ژانر فیلم‌های فاجعه‌محور است، در حالی که رمان هانتر «ترکیبی از علمی‌–تخیلی، تریلر توطئه‌محور و تا حدی ادبیات نوجوان (YA)» محسوب می‌شود.

وکلای نتفلیکس در بخشی از استدلال خود درباره رمان نوشتند: «طنز آن سطحی و نوجوانانه است. اما فیلم در عین حال که می‌تواند یک فیلم فاجعه‌آمیز ترسناک واقعی باشد، به دلیل جنبه‌های طنز و گاهی اغراق‌آمیزش، مانند یک شوخی طولانی جلوه می‌کند.»

این دومین بار است که شکایت مشابهی رد می‌شود. پیش‌تر در سال ۲۰۲۳، نویسنده‌ای به نام ویلیام کولیِر ادعا کرده بود که فیلم بر اساس رمانی خودانتشار او با عنوان «دنباله‌دار استنلی» ساخته شده است. آن شکایت نیز سال گذشته به دلایل مشابه از سوی دادگاه رد شد. کولیِر مدت کوتاهی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم برد، اما وقتی نتفلیکس برای دریافت حدود ۱۰۰ هزار دلار هزینه وکلای مدافع دادخواستی ارائه کرد، از ادامه پیگیری منصرف شد.

در آخرین پرونده، قاضی پرس‌نل شخصاً کتاب را مطالعه و فیلم را تماشا کرد و سپس نتیجه گرفت که «از منظر حقوقی، هیچ فرد عادی نمی‌تواند تشخیص دهد که فیلم از رمان پیش‌بینی میلیون روزه اقتباس شده باشد.»

هانتر در ابتدا شکایت خود را در دادگاه ایالتی اورلاندو، فلوریدا مطرح کرده و خواستار ۳ میلیارد دلار خسارت شده بود. اما نتفلیکس پرونده را به دادگاه فدرال منتقل کرد. در مخالفت با درخواست رد دعوا، وکیل هانتر استدلال کرده بود که موضوع شباهت میان دو اثر یک مسئله‌ی واقعی است که باید توسط هیئت منصفه بررسی می‌شد.

