گوشت ۴۵۰ هزار تومانی در راه است؟
مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: در حال حاضر دامداران با کمبود جو روبهرو هستند که همین امر منجر به نوسان قیمت نهاده دامی در بازار شده است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت:بارها پیشنهاد دادهایم که گوشت تنظیم بازار با استفاده از دامهای داخلی با مدیریت اتحادیهها هر کیلو ۴۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد.
مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: در حال حاضر دامداران با کمبود جو روبهرو هستند که همین امر منجر به نوسان قیمت نهاده دامی در بازار شده است.
به گفته وی، در حال حاضر قیمت تمام شده هرکیلو بالای ۳۴ هزارتومان است، درحالیکه با نرخ ۲۳ هزارتومان از دامدار خریداری میشود.
عالی از استمرار روند کاهش قیمت دام زنده خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو دام سبک ۲۸۰ هزارتومان و گوساله ۲۰۰ هزارتومان است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران بیان اینکه تولید شیرخام ناشی از قطعی برق و کمبود نهاده کاهش خواهد یافت، افزود: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخام به ۱۲ میلیون تن برسد.
به گفته وی، سال گذشته پیشنهاد دادیم که گوشت تنظیم بازار با استفاده از دامهای داخلی با مدیریت اتحادیهها هر کیلو ۴۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما در مقابل مسئولان متولی، این گوشت را با ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان وارد و با قیمت حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو به فروش رساندند.
عالی گفت: در حال حاضر سوداگران، دام را با مبلغ پایین از دامدار خریداری و با نرخ بالا در شبکه توزیع عرضه میکنند.