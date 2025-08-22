لامبورگینی فنومنو در برابر بوگاتی توربیون: نبرد سرعت و قدرت

رقابت نفس‌گیر میان دو ابرخودرو جدید، لامبورگینی فنومنو و بوگاتی توربیون، در کانون توجه است. این دو رقیب قدرتمند برای رسیدن به اوج عملکرد با هم رقابت می‌کنند.

بوگاتی توربیون با پیشرانه V16 هیبریدی خود، ۱۸۰۰ اسب بخار قدرت تولید می‌کند و در کمتر از دو ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت می‌رسد. حداکثر سرعت آن با کلید مخصوص به ۴۴۵ کیلومتربرساعت می‌رسد.

لامبورگینی فنومنو با موتور V12 هیبریدی ۱۰۶۵ اسب بخار قدرت دارد و شتاب صفر تا ۱۰۰ آن ۲٫۴ ثانیه است. نهایت سرعت این لامبورگینی ۳۵۰ کیلومتربرساعت تعیین شده.

روی کاغذ، بوگاتی توربیون با قدرت و شتاب بیشتر، برتری چشمگیری نسبت به لامبورگینی فنومنو دارد و در سرعت حرف اول را می‌زند.

