«ابراهیم خلیل الله» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«اورست» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«جوی» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«ستاره سهیل» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«فینچ» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«سبز به رنگ زمرد» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«سفر به سرزمین خون و خاکستر» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«فصل شکار» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«تنهاترین سردار» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«آسمان هشتم» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق

«کد هشت» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه سه

«نذر بی بی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«لالایی برای آدم بزرگ ها» ساعت ۱۸:۱۰ از شبکه دو

«بازگشت دینا» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

 «بوعلی سینا» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«منطقه سبز» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو

