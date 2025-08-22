فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«ابراهیم خلیل الله» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«اورست» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«جوی» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«ستاره سهیل» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«فینچ» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«سبز به رنگ زمرد» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«سفر به سرزمین خون و خاکستر» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«فصل شکار» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«تنهاترین سردار» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«آسمان هشتم» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق
«کد هشت» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه سه
«نذر بی بی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«لالایی برای آدم بزرگ ها» ساعت ۱۸:۱۰ از شبکه دو
«بازگشت دینا» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«بوعلی سینا» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«منطقه سبز» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو