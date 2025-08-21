مشکل عجیب گوشی پرچمدار سامسونگ برطرف شد
باگ عجیب در گلکسی S۲۵ اولترا باعث شد ماه در تصاویر رنگی ثبتشده با این گوشی جلوهی غیرعادی بگیرد اما سامسونگ آن را رفع کرد.
سامسونگ بهسرعت برای رفع مشکل عجیب گلکسی S۲۵ اولترا دست به کار شد؛ ایرادی که باعث میشد تصاویر ماه هنگام استفاده از قابلیت Space Zoom رنگ بنفش و غیرطبیعی به خود بگیرند. این مشکل در بتای چهارم One UI ۸ پدیدار شد و کاربران زیادی را در انجمنهای رسمی سامسونگ نگران کرد.
با انتشار One UI ۸ Beta ۵، ایراد دوربین S۲۵ اولترا بهطور کامل برطرف شد. این باگ در اواخر جولای (اواسط مرداد ۱۴۰۴) و فقط در نسخه بتای چهارم مشاهده شد؛ بهطوری که در بزرگنمایی ۱۰ برابری تا ۱۰۰ برابری، سطح ماه با تهرنگ بنفش ثبت میشد. بررسیها نشان داد این اختلال ناشی از خطای پردازشی در الگوریتمهای بزرگنمایی سامسونگ بوده است.
پس از گزارشهای متعدد، یکی از مدیران انجمنهای سامسونگ تأیید کرد که مشکل واقعی است و وعدهی رفع آن را داد. حالا با انتشار بهروزرسانی Beta ۵ (کد ZYH۶) در کشورهایی مثل هند، آلمان، بریتانیا و آمریکا، تصاویر ماه رنگ طبیعی خود را بازمییابند. این آپدیت حدود ۱٫۷۸ گیگابایت حجم دارد و علاوهبر رفع این ایراد، وصلهی امنیتی آگوست ۲۰۲۵ (مرداد و شهریور ۱۴۰۴)، بهبود پایداری در ۹ بخش سیستمی و رفع باگهایی مانند قطعی هاتاسپات وایفای و مشکل فرمانهای Air S Pen را هم به همراه دارد.
از آنجا که عکاسی از ماه همیشه از ویژگیهای شاخص سری اولترا سامسونگ بوده است، باگ ماه بنفش برای کاربران چیزی فراتر از نقص کوچک محسوب میشد. البته واکنش سریع سامسونگ نشان میدهد این شرکت بازخورد کاربران را جدی میگیرد. انتظار میرود نسخهی پایدار One UI ۸ در سپتامبر (شهریور و مهر ۱۴۰۴) منتشر شود تا کاربران بدون نگرانی از قابلیتهای بزرگنمایی گلکسی S۲۵ اولترا لذت ببرند.