با هیولای لوکس قرن بیستم آشنا شوید / شاهکار مرسدس بنز
مرسدس بنز در نیمه قرن بیستم با معرفی مدل ۶۰۰، استاندارد تازهای از لوکسگرایی و فناوری را به جهان عرضه کرد؛ خودرویی دستساز و فوقالعاده پیشرفته که از همان ابتدا به انتخاب رهبران سیاسی، ستارگان و چهرههای بانفوذ جهان بدل شد.
مرسدس بنز در طول قرن بیستم، با ساخت قابل اعتمادترین و لوکسترین خودروها، شهرتی برای خود دست و پا کرد. این برند با هر خودروی زیبایی که از کارخانه خارج میشد، برای تعالی و پیشرفت خود تلاش میکرد. قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، مرسدس خودروهایی مانند ۷۷۰ و ۳۳۰d را ارائه داد که اساساً یک پله بالاتر از S کلاس امروزی بودند. مدل ۳۳۰d به فناوریهای پیشرفتهای مانند تلفن همراه داخلی مجهز بود که آن را در بین افراد مشهور محبوب میکرد.
مرسدس برای ادامه این روند، میدانست که جانشین ۳۳۰d باید به همان اندازه خاص باشد و اطمینان حاصل کند که مدلهای رقیب مانند رولزرویس به چشم نمیآیند.
مدل ۶۰۰ برای فتح جهان ساخته شد
در اوایل دهه ۱۹۶۰، زمان آن فرا رسید که برند آلمانی بالاخره یک مدل پرچمدار جدید معرفی کند. مدل ۳۳۰d قدیمی شده بود و مرسدس بنز میخواست مجموعهای از امکانات جدید را عرضه کند تا اطمینان حاصل شود که در زمینه خودروهای لوکس شخصی، همچنان قدرتمند باقی میماند. نتیجه این تلاش، مدل ۶۰۰ بود که در سه نسخه اصلی عرضه شد. مدل استاندارد ۶۰۰ یک سدان بزرگ بود که برای خریدارانی طراحی شده بود که میخواستند خودشان رانندگی کنند، در حالی که مدل پولمن (Pullman) دارای بدنهای بود که ۷۰ سانتیمتر کشیدهتر بود و فضای داخلی بیشتری داشت و بیشتر برای کسانی طراحی شده بود که میخواستند راننده داشته باشند.
نسخه نهایی یک لیموزین ششدر بود که برای استفاده در مراسم رسمی، مانند جابهجایی رهبران جهان در کشورهای مختلف، ساخته شده بود. مدل ۶۰۰ بین سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۱ ساخته شد و کمی بیش از ۲۵۰۰ دستگاه از آن در این مدت تولید شد، هرچند این خودرو هرگز جایگزینی نداشت.
۶۰۰، محبوب مشاهیر
این خودروی لوکس دستساز با بسیاری از خریداران ثروتمند محبوب شد. ۶۰۰ در هر جایی که یک سیاستمدار رده بالا پیدا میشد، به راحتی دیده میشد. در آن دوران اکثر چهرههای سیاسی جهان در مقطعی، یکی از این خودروها را داشتند؛ از جمله محمدرضا پهلوی، مائو زدونگ (بنیانگذار جمهوری خلق چین)، صدام حسین و همچنین لئونید برژنف، سیاستمدار روسی. حتی پاپ هم به یکی از این خودروها دسترسی داشت.
جالب است بدانید که ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد از نسخه لیموزین این خودرو را در جهان دارد.
۶۰۰، فوقالعاده پیشرفته برای زمان خود
وقتی به مشخصات فنی ۶۰۰ نگاه میکنید، درک اینکه چرا این خودرو تا این حد در میان ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان محبوب بوده، دشوار نخواهد بود. برای شروع، مرسدس بنز مجبور شد یک موتور کاملاً جدید برای این مدل توسعه دهد، زیرا موتورهای قبلی آن به اندازه کافی قدرتمند نبودند تا این غول بزرگ را به حرکت درآورند. پیشرانه مورد بحث، یک ۶٫۳ لیتری V۸ تنفس طبیعی بود که ۳۰۰ اسب بخار قدرت را از طریق یک گیربکس اتوماتیک چهار سرعته به چرخهای عقب منتقل میکرد؛ این پیکربندی تنها گزینه پیشرانه خودرو در طول تمام مدت تولید آن باقی ماند. با وجود اینکه وزن خودرو حتی در سبکترین شکل آن نزدیک به ۲۷۰۰ کیلوگرم بود، میتوانست در ۱۰ ثانیه به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت برسد که در سال ۱۹۶۳ بسیار سریع بود.
مشخصات فنی مرسدس بنز ۶۰۰ (۱۹۶۳ تا ۱۹۸۱)
موتور ۶٫۳ لیتری V۸ تنفس طبیعی
گیربکس اتوماتیک ۴ سرعته
قدرت ۲۴۷ تا ۳۰۰ اسب بخار
گشتاور ۵۰۰ تا ۵۸۸ نیوتون متر
شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت حدود ۱۰ ثانیه
این خودرو به لطف سیستم تعلیق بادی خود، عملکرد بسیار خوبی داشت که به این معنی بود که بسته به نیاز، میتوانست سواری سفت یا نرمی داشته باشد. این سیستم از طریق دکمههایی روی فرمان در حین حرکت قابل تنظیم بود و به راننده اجازه میداد ارتفاع خودرو را افزایش و کاهش دهد یا سفتی سیستم تعلیق را برای تأمین نیازهای سرنشینان VIP خود تغییر دهد.
هیدرولیک، تقریباً همه چیز را کنترل میکرد
در کنار سیستم تعلیق بادی، مدل ۶۰۰ همچنین دارای یک سیستم فشار هیدرولیک پیشرفته بود که تقریبا میتوانست همه چیز را در خودرو کنترل کند. این سیستم توسط یک پمپ متصل به موتور کار میکرد و عملکردهایی مانند حرکت دادن صندلیها، بستن پنجرهها و سانروف، در صندوق عقب و حتی کارکرد سیستم تهویه مطبوع را شامل میشد. با توجه به اینکه سیستم تعلیق بادی نیز از طریق موتور کار میکرد، نیاز به یک پیشرانه قدرتمندتر کاملاً واضح بود. حتی سیستم ترمز که شامل فناوری نسبتاً جدید ترمز دیسکی در تمام چرخها بود، از هیدرولیک استفاده میکرد و میتوانست در صورت نیاز از سیستم تعلیق نیز قدرت بگیرد.
علاوه بر این پیشرفتها، ۶۰۰ دارای یک کابین لوکس و زیبا بود که با چرم و تریم چوبی پوشیده شده بود. رولزرویسهای همدوره این خودرو تنها میتوانستند رویای ارائه چنین سطح از مهندسی و فناوری را که ۶۰۰ ارائه میداد، در سر داشته باشند.
مدل ۶۰۰ هنوز هم لوکس و گران است
جای تعجب نیست که ۶۰۰ در آن زمان گران بوده است. حتی کوچکترین مدل آن نیز معادل ۲۰۰ هزار دلار امروزی قیمت داشته و نسخههای بزرگتر پولمن و لیموزین، قیمت را به نزدیک به ۲۵۰ هزار دلار افزایش میدادند. به دلیل پیشینه برجسته و انحصاری ۶۰۰، بر اساس ابزار قیمتگذاری Hagerty، امروز برای خرید حتی یک نمونه ۶۰۰ در شرایط خوب تا عادی، باید بیش از ۱۰۰ هزار دلار پرداخت کنید.
مدل قیمت تقریبی (۲۰۲۵)
مرسدس بنز ۶۰۰ از ۵۳,۶۰۰ دلار (شرایط ضعیف) تا ۳۱۶ هزار دلار
مرسدس بنز ۶۰۰ پولمن از ۹۳,۴۰۰ دلار (شرایط ضعیف) تا ۵۲۹ هزار دلار
مدل بزرگتر و نادرتر پولمن نیز ارزش به مراتب بالاتری دارد، به طوری که حدود ۲۰۶ هزار دلار و نمونههای کاملاً نو بیش از ۵۰۰ هزار دلار قیمت دارند.
مرسدس بنز امروز هم خودروهای لوکس خاص میسازد
اگرچه مرسدس امروزه با برندهای فوق لوکس مانند رولزرویس رقابت نمیکند، اما پرچمدار آن S کلاس میباخ، هنوز هم فضای لوکسی را ارائه میدهد که اکثر علاقهمندان به خودرو فقط میتوانند رویای آن را داشته باشند. دو مدل در سال ۲۰۲۵ موجود است: S ۵۸۰ و S ۶۸۰. در حالی که قیمت مدل اول از ۲۰۳,۵۰۰ دلار شروع میشود و دارای موتور ۴٫۰ لیتری V۸ توئین-توربوشارژ با ۴۹۶ اسب بخار قدرت است (که با یک موتور الکتریکی نیز کار میکند)، مدل دوم با قیمت ۲۴۰,۵۰۰ دلار و با یک هیولای ۶٫۰ لیتری V۱۲ توئین توربو با ۶۲۱ اسب بخار قدرت عرضه میشود.
هر دو خودرو همچنین دارای سیستم تعلیق بادی پیشرفتهتری نسبت به ۶۰۰ قدیمی و صندلیهای چرمی لوکس ناپا هستند که نه تنها قابلیت گرمایش و سرمایش، بلکه طیف گستردهای از تنظیمات ماساژ را نیز دارند. از دیگر ویژگیهای جذاب میتوان به سیستم خوشبوکننده داخلی، زیرآرنجیهای گرمشونده، درهایی با قابلیت بسته شدن نرم و سیستم کنترل دمای چهار ناحیهای، در کنار انبوهی از تجهیزات دیگر، اشاره کرد. شاید به اندازه مدل ۶۰۰، این خودروها در جاده حضور قدرتمندی نداشته باشد، اما به سختی میتوانید از عناصر مهندسی و لوکسی که یک S کلاس میباخ امروزی را تشکیل میدهند، ایرادی بگیرید.