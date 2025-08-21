گاو خشمگین ۳٫۵ میلیون دلاری لامبورگینی به میدان آمد
در آستانه رویداد مونتری، لامبورگینی با رونمایی از «فنومنو» بار دیگر نگاهها را به خود دوخت.
درست پیش از آغاز رویداد خودرویی مونتری، یک لامبورگینی جدید و خیرهکننده وارد کانون توجهات شد. این مدل که فنومنو (Fenomeno) نام دارد و پیش از این تیزرهایی از این خودرو منتشر شده بود، جدیدترین خودرو از این برند ایتالیایی است و از فرمولی آشنا پیروی میکند: طراحی افراطی، عملکرد فوقالعاده و تعداد تولید بسیار محدود.
این اثر که بر پایه مدل رووئلتو با موتور V۱۲ ساخته شده، دارای طراحی کاملاً جدیدی است که به آن هویتی متمایز در بین محصولات این شرکت میدهد. از نظر بصری، نمیتوان انتقاد زیادی به این برند ایتالیایی وارد کرد. این خودرو دقیقاً همانند یک لامبورگینی کاملاً دیوانهکننده به نظر میرسد. با اینکه به اندازه مدل وننو نیست، اما فاصله زیادی هم ندارد و با وجود شباهت بسیار کم به رووئلتو، به راحتی به عنوان یک "Raging Bull" (نام مستعار لامبورگینی) قابل شناسایی است.
خطوط تیز و ظاهری جسورانه
در قسمت جلو، فنومنو دارای یک جفت چراغ جلوی تیز و زاویهدار و یک کاپوت با دو خروجی بزرگ هوا است. لامبورگینی همچنین یک سپر سفارشی برای این خودرو ساخته که با یک نوار همرنگ بدنه در امتداد اسپلیتر همراه است.
فنومنو آنقدر پایین است و رینگهایش به قدری در داخل جای گرفتهاند که تقریباً به نظر میرسد از نسخه کارخانه پایینتر آمده و به ظاهر وحشی آن افزوده است.
هر پنل در امتداد کنارههای خودرو نیز بازسازی شده و اکنون دو ورودی هوای بزرگ درست پشت درها قرار دارند. در قسمت عقب، لامبورگینی سنگ تمام گذاشته است؛ یک پوشش موتور فیبر کربنی سفارشی و یک نمای عقب کاملاً جدید که آن نیز به طور گسترده با فیبر کربن پوشانده شده است. چراغهای عقب LED به شکل حرف Y و چهار لوله اگزوز که از مرکز خارج میشوند، بلافاصله چشم را به خود خیره میکنند.
قدرت، بیشتر از همیشه
با توجه به اینکه فنومنو بر پایه رووئلتو ساخته شده، جای تعجبی نیست که دارای همان پیشرانه هیبریدی V۱۲ باشد. با این حال، چند تغییر معنادار در آن اعمال شده است.
موتور ۶٫۵ لیتری V۱۲ تنفس طبیعی برای تولید ۸۳۳ اسب بخار قدرت مجدداً تنظیم شده که نسبت به مدل اصلی (۸۱۴ اسب بخار)، افزایش یافته است. یک باتری بزرگتر ۷ کیلوواتساعتی لیتیوم یونی نیز به کمک آمده تا پشتیبانی الکتریکی بیشتری فراهم کند. در مجموع، این سیستم اکنون ۱,۰۶۵ اسب بخار قدرت تولید میکند که ۶۴ اسب بخار از رووئلتو بیشتر است. باتری ارتقاء یافته همچنین کمی برد تمام برقی را بهبود بخشیده و آن را به ۲۰ کیلومتر رسانده است.
ارقام عملکرد این خودرو، قدرت افزایش یافته را منعکس میکنند؛ لامبورگینی میگوید که این خودرو تنها در ۲٫۴ ثانیه از حالت سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت میرسد که ۰٫۱ ثانیه سریعتر از رووئلتو است، در حالی که حداکثر سرعت آن با همان ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت حفظ شده است.
طراحی اختصاصی در داخل و خارج
در داخل، فنومنو از رووئلتو فاصله زیادی نگرفته است. فضای داخلی همان فرمان، نمایشگر مرکزی شناور، داشبورد دیجیتال و صفحه نمایش سمت سرنشین را از رووئلتو به ارث برده است. اگرچه تغییرات عمدهای در کابین وجود ندارد، اما خریداران چنین خودرویی به دنبال نوآوری در سیستم اطلاعات و سرگرمی نیستند.
تولید جهانی فنومنو تنها به ۲۹ دستگاه محدود خواهد شد و گفته میشود که قیمت هر کدام از حدود ۳ میلیون یورو (حدود ۳٫۵ میلیون دلار) شروع میشود.