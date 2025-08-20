ایلان ماسک ترمز را کشید؟
روزنامه آمریکایی گزارش کرد ایلان ماسک بی سروصدا ترمز طرح خود برای شروع کردن حزب سیاسی جدیدش را کشیده و به متحدان خود گفته خواستار تمرکز کردن بر شرکتهای خودش است؛ این گزارش اما توسط خود ماسک تکذیب شده است.
روزنامه «وال استریت ژورنال» روز سهشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد «ایلان ماسک»، میلیاردر سرشناس آمریکایی و متحد سابق «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به طرزی بیسروصدا طرح خود برای تاسیس یک حزب سیاسی جدید را متوقف کرده و به متحدان خود بیان داشته که خواهان تمرکز بر مدیریت شرکتهای خودش است.
ماسک که مدیرعامل شرکتهای سرشناسی نظیر تسلا، اسپیس ایکس و شبکه اجتماعی ایکس است، در تکذیبیه کوتاهی بر این گزارش که در این شبکه اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «هرگز نباید هیچ یک از حرفهایی که وال استریت ژورنال زده را درست دانست.»
ایلان ماسک که از او به عنوان ثروتمندترین مرد جهان یاد میشود در ماه ژوئیه و پس از آن که با «دونالد ترامپ»، متحد سابقش، به مشکل و اختلاف بر سر برنامههای بودجهای و مالیاتی برخورد از طرح خود برای تاسیس حزب سیاسی جدیدی تحت عنوان «حزب آمریکا» رونمایی کرد.
همچنین این روزنامه آمریکایی تصریح کرد او اخیرا بر حفظ روابط با «جیدی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده تمرکز کرده و به دستیارانش گفته که از نظر او تشکیل یک حزب سیاسی جدید به روابط او با جیدی ونس آسیب میزند.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، ایلان ماسک و دستیارانش به افراد نزدیک به ونس گفتهاند این میلیاردر آمریکایی در نظر دارد در صورتی که جیدی ونس تصمیم به نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ بگیرد از منابع مالی خود برای حمایت از نامزدی او در این انتخابات استفاده کند.
ایلان ماسک در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار پول صرف حمایت از نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آن است کرد. در نتیجه این حمایت، ترامپ نیز بعدا در دولت دوم خود جیدی ونس را به عنوان سرپرست یک وزارتخانه جدید در دولتش تحت عنوان وزارت بهرهوری دولت منصوب کرد.
جیدی ونس ماه جاری میلادی از میانجیگریاش برای رفع اختلافات بین ایلان ماسک و ترامپ خبر داده و گفت او از ایلان ماسک خواسته بار دیگر به جرگه جمهوریخواهان بپیوندد.