OpenAI فراتر از ChatGPT میرود
سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، در جلسهای با خبرنگاران در سانفرانسیسکو، از برنامههای شرکت برای فراتر رفتن از GPT-5 خبر داد. این برنامهها شامل توسعه مرورگر و شبکه اجتماعی هوش مصنوعی و حمایت از استارتاپهای رابط مغز و کامپیوتر است.
جلسه سم آلتمن با جمعی از خبرنگاران بیشتر روی آینده OpenAI پس از عرضه GPT-5 تمرکز داشت تا خود مدل، او اعلام کرد که شرکت قصد دارد مجموعهای از اپلیکیشنهای مصرفی هوش مصنوعی را توسعه دهد که فراتر از ChatGPT هستند.
«فیدیجی سیمو»، مدیر آینده اپلیکیشنها در OpenAI، مسئول این پروژهها خواهد بود و یکی از طرحهای احتمالی، توسعه مرورگر هوش مصنوعی است که میتواند رقیبی برای Chrome باشد. آلتمن حتی احتمال خرید مرورگر Chrome را در صورت عرضه مطرح کرد. همچنین امکان راهاندازی شبکه اجتماعی هوش مصنوعی که تجربه کاربری متفاوت و بهبود یافتهای ارائه دهد، در برنامههای OpenAI دیده میشود.
از سوی دیگر، OpenAI برنامه دارد استارتاپ Merge Labs، فعال در حوزه رابط مغز و کامپیوتر، را حمایت کند تا با Neuralink ایلان ماسک رقابت کند. جزئیات میزان همکاری Merge Labs با مدلها و دستگاههای OpenAI هنوز مشخص نیست.
با وجود انتقادها، GPT-5 توانسته تقاضای کاربران را بهشدت افزایش دهد؛ بهطوری که ترافیک API OpenAI در ۴۸ ساعت پس از عرضه دو برابر شده و بسیاری از دستیارهای کدنویسی، GPT-5 را به مدل پیشفرض خود تبدیل کردهاند.
آلتمن و تیمش به نظر میرسد قصد دارند OpenAI را به شرکتی بزرگتر از تولید تنها یک مدل هوش مصنوعی تبدیل کنند و احتمالاً برای تأمین سرمایه گسترده، عرضه عمومی سهام شرکت در آینده در دستور کار خواهد بود.