قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۲۹ مرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

77,151,000

طلای 18 عیار / 740

76,108,000

طلای ۲۴ عیار

102,848,000

طلای دست دوم

76,101,770

آبشده کمتر از کیلو

334,190,000

مثقال طلا

334,120,000

انس طلا

3,333.46

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

849,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

770,000,000

نیم سکه تک فروشی

441,600,000

ربع سکه تک فروشی

257,600,000

سکه گرمی تک فروشی

145,300,000

تمام سکه (قبل 86)

763,000,000

نیم سکه (قبل 86)

380,000,000

ربع سکه (قبل 86)

195,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

86,170,000

حباب سکه بهار آزادی

80,720,000

حباب نیم سکه

75,430,000

حباب ربع سکه

74,950,000

حباب سکه گرمی

55,310,000
