قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۹ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
77,151,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
76,108,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
102,848,000
|
طلای دست دوم
|
76,101,770
|
آبشده کمتر از کیلو
|
334,190,000
|
مثقال طلا
|
334,120,000
|
انس طلا
|
3,333.46
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
849,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
770,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
441,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
257,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
145,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
763,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
380,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
86,170,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
80,720,000
|
حباب نیم سکه
|
75,430,000
|
حباب ربع سکه
|
74,950,000
|
حباب سکه گرمی
|
55,310,000