کولر با بیرون کشیدن رطوبت از هوا می‌تواند موجب خشکی پوست و سینوس‌ها شود. در این مطلب خواهید فهمید چگونه می‌توان از اثرات آن محافظت کرد و بدون به خطر انداختن سلامتی، راحتی را تجربه نمود.

کولر در تابستان‌های سوزان نجات‌بخش است. به ما کمک می‌کند بهتر بخوابیم، در محل کار تمرکز بیشتری داشته باشیم و در شلوغی مترو یا ترافیک کمتر کلافه شویم. اما اگر تا به حال یک روز کامل را در محیط دارای کولر گذرانده باشید و متوجه خشکی غیرمعمول پوست، گلودرد خفیف یا ناراحتی بینی شده باشید، این احساس واقعی است. در واقع، کولر محبوب شما می‌تواند مقصر باشد. اما چرا چیزی که ما را خنک و راحت می‌کند، هم‌زمان باعث احساس کم‌آبی در بدن می‌شود؟

واقعیت خشک کولر

کولرها فقط دما را پایین نمی‌آورند، بلکه رطوبت هوا را هم می‌گیرند. به همین دلیل، وقتی هوا شرجی است، فضا را قابل‌تحمل‌تر می‌سازند. اما در این فرآیند، رطوبت محیط اطراف شما را هم بیش از اندازه کاهش می‌دهند؛ گاهی حتی پایین‌تر از آنچه بدن شما نیاز دارد.

به‌طور معمول، رطوبت ایده‌آل داخل خانه باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد باشد. اما در فضاهایی که کولر به‌شدت فعال است، این میزان می‌تواند خیلی پایین‌تر بیاید. و وقتی هوا بیش از حد خشک شود، شروع به گرفتن رطوبت از بدن شما می‌کند.

پوست شما؛ اولین قربانی

اگر بعد از یک روز در اداره یا مرکز خرید، پوستتان احساس کشیدگی، پوسته‌پوسته شدن، خارش یا کدری غیرعادی دارد، ممکن است علت آن کولر باشد. پوست دارای یک سد چربی طبیعی است که رطوبت را نگه می‌دارد. اما در محیط‌های خشک، آب موجود در لایه بیرونی پوست سریع‌تر تبخیر می‌شود.

این پدیده «از دست رفتن آب از طریق پوست» نام دارد و می‌تواند تعادل پوست را بر هم بزند و مشکلاتی مانند اگزما یا پسوریازیس را بدتر کند. حتی اگر پوست شما چرب باشد، هوای خشک کولر می‌تواند سطح پوست را دهیدراته کرده و غدد چربی را فریب دهد تا بیش از حد کار کنند؛ نتیجه‌ی این فرآیند می‌تواند ایجاد جوش و آکنه باشد.

سینوس‌ها و راه‌های تنفسی؛ بی‌قرار و ناراضی

آیا تا به حال بعد از ساعاتی حضور در فضای کولر، دچار گلودرد یا گرفتگی بینی شده‌اید؟ این سرماخوردگی نیست، بلکه می‌تواند نتیجه خشکی راه‌های بینی باشد. غشاهای مخاطی داخل بینی، گلو و حتی چشم‌ها برای سالم ماندن و محافظت نیاز به رطوبت دارند. وقتی هوا خشک باشد، این غشاها هم خشک می‌شوند و در پی آن ممکن است دچار:

• گلو درد یا خارش گلو

• سرفه خشک

• خونریزی بینی

• گرفتگی یا آبریزش بینی

• افزایش خطر عفونت‌های تنفسی

شوکی به سینوس‌های خشک وارد می‌شود که آن‌ها را مستعد التهاب کرده و حساسیت به آلرژن‌ها یا آلاینده‌های داخل ساختمان را افزایش می‌دهد.

قرار گرفتن طولانی‌مدت در کولر؛ ایده‌آل نیست

امروزه بیشتر ما تقریباً تمام روز را در محیط‌های دارای کولر می‌گذرانیم؛ چه در اداره، خانه، ماشین، باشگاه یا حتی وسایل نقلیه عمومی. این موضوع می‌تواند در طول زمان تعادل رطوبت بدن را به‌هم بزند.

چشم‌ها ممکن است قرمز یا حساس شوند. لب‌ها همواره ترک‌خورده بمانند. پوست برای طبیعی بودن نیاز به مرطوب‌کننده‌های سنگین پیدا کند. در برخی موارد، محیط خشک می‌تواند مشکلاتی مانند آسم یا سینوزیت را نیز تشدید کند؛ به‌ویژه اگر به آلرژی حساس باشید.

چگونه بدون کنار گذاشتن کولر، از خود محافظت کنیم؟

روش‌های ساده‌ای وجود دارد که هم خنک بمانید و هم سالم:

• هیدراته بمانید: در طول روز آب کافی بنوشید. دمنوش‌های گیاهی یا میوه‌های پرآب مانند هندوانه و خیار نیز کمک می‌کنند.

• از دستگاه رطوبت‌ساز استفاده کنید: به‌ویژه در هنگام خواب، یک دستگاه کوچک می‌تواند رطوبت هوا را بازگرداند.

• مرطوب‌کننده استفاده کنید: کرم یا اسپری آبرسان خوب به‌کار ببرید، به‌خصوص بعد از شست‌وشوی صورت یا حمام.

• اسپری‌های نمکی بینی: این محلول‌ها می‌توانند از خشکی مجاری بینی جلوگیری کنند، مخصوصاً در طول ساعات کاری.

• به پوستتان استراحت دهید: هر زمان ممکن بود، در هوای آزاد قدم بزنید. اگر هوا اجازه می‌دهد، پنجره را باز کنید یا چند دقیقه در بالکن بنشینید.

• رطوبت محیط را اندازه بگیرید: رطوبت‌سنج‌های کوچک به‌راحتی در دسترس‌اند. اگر رطوبت هوا کمتر از ۳۰ درصد باشد، باید به محیط کمی رطوبت اضافه کنید.

نتیجه‌گیری

کولر یک نعمت مدرن است که همه‌ی ما به آن وابسته‌ایم. اما زیاده‌روی در استفاده از آن می‌تواند پوست و سینوس‌ها را خشک کند. خشکی هوا به چشم نمی‌آید، اما بدن شما هر روز تأثیرش را احساس می‌کند. تنها با اندکی آگاهی و تغییرات کوچک در عادات روزمره، می‌توانید از خنکی لذت ببرید بدون آنکه سلامت پوست و دستگاه تنفسی خود را قربانی کنید.