ساعت مچیِ ۳۰ میلیارد تومانی

ساعت Hublot MP-۰۵ LaFerrari که با همکاری هوبلو و فراری ساخته شد، یکی از خاص‌ترین ساعت‌های مکانیکی جهان است که قیمتی نزدیک‌به ۳۰۰ هزار دلار (حدود ۳۰ میلیارد تومان) دارد.

ساعت سفارشی فراری در سال ۲۰۱۴ به تعداد تنها ۵۰ دستگاه تولید شد. طراحی ساعت از ابرخودرو لافراری الهام گرفته و فرم بدنه، شیشه و اجزای داخلی‌اش یادآور موتور همان خودرو است.

بدنه از تیتانیوم با پوشش PVD سیاه ساخته شده و بخش‌هایی از فیبر کربن در ساختارش به کار رفته است. شیشه‌ی غیرمعمول ساعت از جنس یاقوت مصنوعی، دید کاملی به مکانیزم پیچیده‌ی آن می‌دهد.

داخل بدنه، ۶۳۸ قطعه‌ی مکانیکی جای گرفته که برای هوبلو رکورد محسوب می‌شود. قلب تپنده‌ی ساعت، توربیون دستی پیشرفته‌ای است که عملکردی دقیق و پایدار دارد.

توربیون یک قفس گردان کوچک است که در آن، اجزای کلیدی تنظیم‌کننده‌ی زمان ساعت (مانند چرخ تعادل) قرار دارند. وظیفه‌ی اصلی این مکانیزم، خنثی‌کردن اثرات نیروی جاذبه‌ی زمین بر دقت ساعت است.

ساعت مکانیکی فراری بدون نیاز به باتری یا انرژی خورشیدی با یک‌بار کوک تا ۵۰ روز کار می‌کند. انرژی ساعت‌های مکانیکی در فضایی به اسم «بشکه‌ی فنر اصلی» جمع‌آوری می‌شود؛ اما در ساعت سفارشی فراری به‌جای یک بشکه، ۱۱ بشکه کنار هم قرار گرفته‌اند. در نتیجه، برای کوک‌کردنش به ابزار مخصوص نیاز است.

صفحه‌ی ساعت به شکل عمودی طراحی شده و زمان، میزان ذخیره‌ی انرژی و سایر اطلاعات به‌صورت واضح نمایش داده می‌شوند. رنگ‌بندی و جزئیات ساعت با زبان طراحی فراری هماهنگی کامل دارد.

