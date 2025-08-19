مایکروسافت که در سال ۲۰۲۰ و همزمان با شیوع ویروس کرونا کارکنان خود را به کار در خانه تشویق کرده بود، چند ماه پس از آغاز همه‌گیری این سیاست را به یک «محیط کار ترکیبی» رسمی تبدیل کرد و به مدیران اجازه داد امکان دورکاری دائمی را برای کارمندان تأیید کنند. اما حالا که کرونا به مرحله کنونی رسیده است، این شرکت قصد دارد کارکنان را به دفتر بازگرداند. به نظر می‌رسد که حتی مایکروسافت پیش‌بینی استعفا کارمندان را کرده است.

نخستین شایعات درباره این سیاست چند هفته پیش به‌طور داخلی در مایکروسافت مطرح شد و موجی از گمانه‌زنی‌ها در میان کارکنان به راه انداخت. در یکی از نشست‌های اخیر بخش «تجربه‌ها و دستگاه‌ها» نیز مشخص شد که تیم رهبری ارشد مایکروسافت در حال تدوین «برخی دستورالعمل‌ها»ست که طی هفته‌های آینده به کارمندان اعلام خواهد شد.

طبق اطلاعات موجود، مایکروسافت در حال آماده‌سازی برای اعلام یک سیاست اجباری بازگشت به دفتر است که بر اساس آن کارمندان باید سه روز در هفته در محل کار حاضر شوند. این سیاست برای افرادی اعمال خواهد شد که در شعاع ۸۰ کیلومتری (۵۰ مایلی) از پردیس اصلی مایکروسافت در ردموند زندگی می‌کنند. برخی تیم‌ها حتی ممکن است موظف به حضور چهار یا پنج روز در هفته شوند؛ تصمیم در این‌باره بر عهده معاونان ارشد اجرایی خواهد بود. همچنین کارکنان می‌توانند برای مواقع استثنایی درخواست بدهند.

بیش از نیمی از ۲۲۸ هزار کارمند مایکروسافت در ایالات متحده فعالیت می‌کنند و بخش عمده ۱۲۵ هزار نفر از آن‌ها در نزدیکی پردیس ردموند در حومه سیاتل مستقر هستند. بنابراین، این سیاست تعداد زیادی از کارکنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. قرار است این سیاست در ماه سپتامبر رسماً اعلام و از اواخر ژانویه اجرایی شود.

در همان نشست عمومی واحد Experiences + Devices، مایکروسافت اعلام کرد کارمندانی که سه یا چهار روز در هفته در دفتر حضور دارند، امتیاز بالاتری در شاخص Thriving Score کسب می‌کنند؛ این معیار برای سنجش میزان رفاه و رضایت کارکنان طراحی شده است. مایکروسافت در ماه‌های اخیر ابزار Thrive Global را به شکل گسترده‌تری در محیط تیم مایکروسافت ادغام کرده و از طریق پرسشنامه‌ها احساسات و وضعیت روانی کارکنان را بررسی می‌کند.

اسکات گاتری، معاون اجرایی بخش رایانش ابری و هوش مصنوعی مایکروسافت، سال گذشته به کارمندان گفته بود سیاست بازگشت به دفتر تنها در صورتی تغییر خواهد کرد که بهره‌وری کاهش پیدا کند. با این حال، طی پنج سال گذشته مایکروسافت همچنان عملکرد مالی چشمگیری داشته و حتی به تازگی به ارزش بازار ۴ تریلیون دلاری دست یافته است؛ بنابراین، افت بهره‌وری تاکنون مسئله قابل توجهی برای این شرکت نبوده است.

در هفته‌های اخیر، در گفتگو با ده‌ها تن از کارکنان مایکروسافت درباره سیاست بازگشت اجباری به دفتر، مشخص شده است که میان کارمندان شکاف جدی در دیدگاه‌ها وجود دارد. برخی نگران‌اند که این تصمیم با توجه به مشکلات ترافیکی محلی و زمان زیادی که در مسیر رفت‌وآمد از دست می‌رود، فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کند.

گروهی دیگر نیز دغدغه کمبود فضا برای بازگشت همزمان همه کارمندان را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که حتی با وجود طرح توسعه ۵ میلیارد دلاری مقر اصلی مایکروسافت همچنان محل نگرانی است. این شرکت طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از فضاهای اداری خود در بلویو را تخلیه کرده است؛ از جمله ساختمان ۲۷ طبقه «سیتی سنتر»، دو برج «براورن» و پردیس «ادوانتا». همچنین مایکروسافت در ردموند نیز بخشی از فضای اداری خود را کنار گذاشته تا هزینه‌های ناشی از نگهداری دفاتری که دیگر به طور منظم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند کاهش یابد.

طرح بازسازی پردیس اصلی مایکروسافت شامل ساخت ۱۷ ساختمان جدید برای جایگزینی با ۱۲ ساختمان قدیمی و ایجاد ظرفیت برای ۸ هزار کارمند اضافه است. تاکنون هفت ساختمان افتتاح شده و باقی پروژه‌ها یا در حال ساخت هستند یا موقتاً متوقف شده‌اند. با این حال، هنوز تاریخ مشخصی برای اتمام این بازسازی گسترده از سوی مایکروسافت اعلام نشده است.

این کمبود احتمالی فضا هم‌اکنون نیز برای برخی کارکنانی که به طور منظم از دفاتر استفاده می‌کنند محسوس شده است. در برخی تیم‌ها میزهای ثابت به افراد اختصاص داده شده، در حالی که تیم‌های دیگر از سیستم Hot-desking (میز مشترک بدون مالک ثابت) استفاده می‌کنند. به گفته یکی از منابع، اغلب اتاق‌های تمرکز کافی برای برگزاری جلسات آنلاین وجود ندارد و برخی اتاق‌ها هم برای جلسات بزرگ‌تر مناسب نیستند. در بعضی ساختمان‌ها، تعداد زیاد کارکنان به حدی بوده که حتی ظرفیت برق نیز جوابگو نبوده است. با وجود این چالش‌ها، گفته می‌شود مایکروسافت در نظر دارد برای کارمندانی که سه روز در هفته به دفتر بازمی‌گردند، میزهای اختصاصی فراهم کند.

برخی دیگر از کارکنان مایکروسافت در ردموند از سیاست بازگشت به دفتر استقبال می‌کنند، چرا که طی چند سال گذشته در دفاتری تقریباً خالی با سلف‌های تعطیل یا نیمه‌خالی و اتوبوس‌های ارتباطی کم‌جمعیت در محوطه‌ی پردیس کار می‌کردند. من هر سال به طور مرتب برای نشست‌های خبری محصولات و رویدادهای رونمایی به پردیس مایکروسافت سر می‌زنم و در این مدت سکوت و خلوتی عجیب در آنجا به چشم می‌خورد، به‌ویژه به خاطر ساختمان‌های نیمه‌کاره و خالی.

از گفت‌وگو با کارکنان مایکروسافت می‌توان دریافت که بسیاری بر این باورند سیاست بازگشت اجباری به دفتر می‌تواند نوعی اخراج پنهان تلقی شود؛ آن هم چند ماه پس از کاهش حدود ۱۵ هزار شغل در این شرکت. روحیه‌ی کارکنان در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، و اگر کسی با بازگشت سه‌روزه به دفتر مخالف باشد و نتواند جز استثناها باشد، ادامه همکاری برایش دشوار خواهد شد. به نظر می‌رسد این سیاست همچنین می‌تواند ابزاری برای مدیران مایکروسافت باشد تا کارکنان موسوم به «Rest and Vest» (کسانی که صرفاً برای دریافت سهام و مزایا مانده‌اند و بهره‌وری بالایی ندارند) را به‌طور غیرمستقیم کنار بگذارند.

سیاست بازگشت به دفتر مایکروسافت می‌تواند الگوی تازه‌ای برای آینده‌ی کار از راه دور یا ترکیبی در سایر شرکت‌ها باشد. مایکروسافت زمانی که بازگشایی دفتر مرکزی خود را آغاز کرد، توجه ویژه‌ای به محیط کاری ترکیبی نشان داد و حتی تلاش کرد مایکروسافت تیمز را به‌عنوان ابزاری معرفی کند که می‌تواند تنش ناشی از برگزاری همزمان جلسات حضوری و آنلاین را کاهش دهد. پیش از آنکه هوش مصنوعی به محور اصلی فعالیت‌های مایکروسافت تبدیل شود، این شرکت حتی رویدادی اختصاصی با عنوان «ویندوز، نیروی محرک آینده‌ی کار ترکیبی»برگزار کرده بود.

بسیاری از شرکت‌ها در دوران کرونا سیاست‌های دورکاری خود را با نگاه به مایکروسافت تنظیم کردند و اکنون ممکن است با دیدن بازگشت اجباری سه‌روزه‌ی آن، این برداشت شکل بگیرد که مایکروسافت به‌طور ضمنی پذیرفته است که تیمز برای همه کارآمد نیست، به‌ویژه برای کارکنان تازه‌کار که نیاز بیشتری به ارتباط چهره‌به‌چهره با همکاران دارند. البته مایکروسافت به اندازه‌ی آمازون پیش نرفته که بازگشت کامل به دفتر را اجباری کرده، یا مانند گوگل تهدید کند کارکنانی که سه روز در هفته به دفتر نمی‌آیند شغلشان را از دست خواهند داد. با این حال، این تصمیم مایکروسافت می‌تواند به بازنگری استانداردی منجر شود که بسیاری از شرکت‌ها هم‌اکنون در حال پیروی از آن هستند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/