قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۸ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
76,290,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
75,272,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
101,706,000
|
طلای دست دوم
|
75,224,860
|
آبشده کمتر از کیلو
|
330,310,000
|
مثقال طلا
|
330,210,000
|
انس طلا
|
3,333.46
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
843,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
763,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
439,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
256,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
145,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
763,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
380,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
106,640,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,540,000
|
حباب نیم سکه
|
72,900,000
|
حباب ربع سکه
|
73,930,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,440,000