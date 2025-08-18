اجاره روزانه موتورسیکلت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان!

اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف اجاره موتورسیکلت مواجه می‌شوید.

اجاره به صورت روزنانه، ماهانه و حتی در برخی مواقع ساعتی هم انجام می‌شود.

مبلغ اجاره روزانه از حدود ۵۰۰ هزار تومان شروع و تا ۷۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

البته در برخی مواقع تا حدود ۵ میلیون تومان هم باید ودیعه گرو بگذارید.

آنطور که به نظر می‌رسد اجاره موتورسیکلت به یکی از آخرین راه حل‌ها برای کسب درآمد جوانان تبدیل شده است./

منبع خودرو یک

