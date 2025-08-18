خبرگزاری کار ایران
اجاره روزانه موتورسیکلت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان!

این روزها به دلیل افزایش قیمت ها بسیاری سراغ اجاره موتورسیکلت برای کسب درآمد می‌روند.

اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف اجاره موتورسیکلت مواجه می‌شوید.

اجاره به صورت روزنانه، ماهانه و حتی در برخی مواقع ساعتی هم انجام می‌شود.

مبلغ اجاره روزانه از حدود ۵۰۰ هزار تومان شروع و تا ۷۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

البته در برخی مواقع تا حدود ۵ میلیون تومان هم باید ودیعه گرو بگذارید.

آنطور که به نظر می‌رسد اجاره موتورسیکلت به یکی از آخرین راه حل‌ها برای کسب درآمد جوانان تبدیل شده است./

 

