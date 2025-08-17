تریستان راجر درگذشت/ پایان داستان جاسوس محبوب

فرانک والنتینی، تهیه‌کننده اجرایی «بیمارستان عمومی» در بیانیه‌ای گفت: «تمام خانواده‌ی بیمارستان عمومی از شنیدن خبر درگذشت تریستان راجرز قلباً اندوهگین شدند. تریستان طی ۴۵ سال هواداران ما را مجذوب خود کرد و پورت چارلز دیگر هرگز بدون او (یا رابرت اسکورپیو) همان نخواهد بود.»

راجرز متولد ملبورن، استرالیاست. او در اوایل دهه بیست زندگی‌اش با نوازندگی درامز در یک گروه موسیقی راک فعالیت هنری را آغاز کرد، اما پس از ناکامی گروه، به تبلیغات و مدلینگ روی آورد. سپس با ایفای نقش‌های کوچک در استرالیا و فعالیت به‌عنوان دی‌جی، مسیر خود را به سمت بازیگری تغییر داد و در نهایت برای ورود به هالیوود به لس‌آنجلس مهاجرت کرد.

در سال ۱۹۸۰ نخستین بار با یک نقش دو روزه وارد سریال «بیمارستان عمومی» شد؛ حضوری کوتاه که به پیشنهاد تهیه‌کننده وقت، گلوریا مونتی، به ماندگارترین نقش دوران حرفه‌ای او بدل شد: «رابرت اسکورپیو»، جاسوسی مرموز که به مرور به یکی از ستون‌های داستانی این مجموعه تبدیل شد.

شخصیت اسکورپیو در کنار ماجراهای پلیسی و جاسوسی، به واسطه روابط عاشقانه پرکشش‌اش با «هالی ساتن» (اما سمز) و «آنا دووین» (فینولا هیوز) هم محبوبیت یافت. او پدر «رابین» (با بازی کیمبرلی مک‌کالو) و بعدها «ساشا گیل‌مور» (با بازی سوفیا متسون) بود.

راجرز و اما سمز در نوامبر ۲۰۲۴ طی صحنه‌هایی با ادای احترام به فیلم «کازابلانکا» از سریال خداحافظی کردند. او در ژوئیه گذشته بار دیگر برای یک اپیزود بازگشت؛ جایی که مشخص شد به سرطان ریه مبتلاست.

علاوه بر «بیمارستان عمومی»، راجرز در سریال‌های «جسور و زیبا»، «جوان و بی‌قرار» و «استودیو سیتی» نقش‌آفرینی کرد. آخرین اثرش برای او جایزه امی در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل در یک درام دیجیتال را به همراه داشت.

