ظاهراً راک‌استار یک قابلیت مخفی را از نسخه‌ی نهایی GTA 5 حذف کرده است؛ قابلیتی که امکان بالا رفتن از سازه‌ها را فراهم می‌کرد. گفته می‌شود این ویژگی قبل از انتشار بازی تست شده بود اما در نهایت در نسخه‌ی اصلی دردسترس قرار نگرفت.

خبر حذف ویژگی مخفی GTA 5 در شرایطی منتشر شده است که طرفداران سری GTA بیشتر از هر زمان دیگری منتظر انتشار جزئیات جدیدی از GTA 6 هستند. تاریخ رسمی انتشار بازی ۲۶ می ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵) اعلام شده و تنها نکته‌ی فاش‌شده از بازی، وعده‌ی قیمت منصفانه است. حالا تا زمان انتشار گیم‌پلی، کشف ویژگی‌های حذف‌شده‌ی GTA 5 می‌تواند توجه گیمرها را به خود جلب کند.

اطلاعات مربوط به قابلیت حذف‌شده از GTA 5 را کاربری به نام Lucas7yoshi_RS در ایکس منتشر کرد. او فایلی با نام handholds.xml را در دیتای بازی پیدا کرد که نشان می‌دهد سازندگان درحال آزمایش سیستمی به نام Handholds بوده‌اند. این سیستم برای تعریف اشیای قابل صعود مانند لوله‌ها، دیوارها و میله‌ها طراحی شده بود. بااین حال فایل کشف‌شده فقط شامل نقاط آزمایشی است.

نکته‌ی دیگر چراغ‌های برق در بازی GTA 5 است که مکان‌های عجیب دیده می‌شوند. ظاهراً این چراغ‌ها برای تست قابلیت صعود در محیط قرار گرفته‌اند، اما توسعه‌دهندگان فراموش کرده‌اند آن‌ها را از نسخه‌ی نهایی بازی حذف کنند.

جست‌وجوی بیشتر در فایل‌های GTA 5 همچنین رفتارهای جالبی از NPCها (شخصیت‌های غیرقابل بازی) را آشکار کرده است. برای نمونه، NPCهای بی‌خانمان به مایکل و فرانکلین توهین می‌کردند و از آن‌ها پول می‌خواستند، اما به ترور فقط یک سلام ساده می‌گفتند. شخصیت‌های قوی‌هیکل هم مایکل را به بی‌فرمی و ناتوانی مسخره می‌کردند، ولی به فرانکلین فقط سلام می‌گفتند. همچنین آتش‌نشان‌ها، پزشکان و NPCهای اشرافی فقط به مایکل سلام می‌کردند.

درهمین حال، یکی از قدیمی‌ترین بازیگران سری GTA اعلام کرد که احتمال حضور او در GTA 6 کم است. از طرف دیگر، گفته می‌شود به‌زودی برای ورود به GTA Online نیاز به تأیید سن گیمرها خواهد بود.

منبع زومیت

انتهای پیام/