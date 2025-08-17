خبرگزاری کار ایران
ماجرای خفه کردن مرغ‌ها با گاز در مرغداری‌ها چه بود؟
کد خبر : 1674627
نبی‌پور، عضو هیئت‌مدیرۀ زنجیرۀ مرغ تخم‌گذار گفت: بسیاری از مرغداری‌ها مرغ‌های تخم‌گذار را زیر نظر معاونت امور دام و سازمان دامپزشکی خفه و معدوم کردند و مسئولان وعدۀ جبران خسارت داده‌اند.

نبی‌پور، عضو هیئت‌مدیرۀ زنجیرۀ مرغ تخم‌گذار افزود: این صنعت تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده و این روند همچنان ادامه دارد.

علت اصلی این بحران این است که ذرت و سویا با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود اما در بازار به سختی پیدا می‌شود. ذرتی که چند ماه پیش ۱۱ هزار تومان بود، الان به سختی ۲۲ هزار تومان یافت می‌شود.

از طرفی، قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های گذشته پایین بود و همین موضوع گلایۀ شدید تولیدکنندگان را به‌همراه داشت.

در کنار این‌ها، افزایش بی‌حساب جوجه‌ریزی و نبود مدیریت در این زمینه نیز باعث شد حجم تولید بیش از نیاز بازار باشد و مرغداران متحمل ضرر و زیان سنگین شوند.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
