پایان ۴۰ سال موسیقی؛ مگادث به تاریخ میپیوندد
دیو ماستین، رهبر گروه، میگوید که در حال نوشتن آخرین آلبوم گروه ترش متال هستند و در سال ۲۰۲۶ تور خداحافظی خواهند داشت.
این را میتوان یک سمفونی برای پایان دانست. گروه بزرگ ترش متال آمریکایی مگادت اعلام کردهاند که بازنشسته میشوند و آلبوم آیندهشان آخرین اثر آنها خواهد بود. آنها همچنین در سال ۲۰۲۶ تور خداحافظی خواهند داشت.
دیو ماستین، بنیانگذار و رهبر مگادث، در بیانیهای روز پنجشنبه گفت: «خیلی از نوازندگان به پایان دوران حرفهای خود رسیدهاند، چه تصادفی و چه عمدی. بیشتر آنها نمیتوانند در اوج و به میل خود خداحافظی کنند، و من اکنون در زندگیام در همین مرحله هستم. من در سراسر جهان سفر کردهام و میلیونها طرفدار پیدا کردهام و سختترین بخش همه اینها خداحافظی با آنها است.»
ماستین و گروه هنوز عنوان آخرین آلبوم، تاریخ انتشار یا تاریخهای تور را اعلام نکردهاند، اما ویدیویی به اشتراک گذاشتهاند.
رهبر گروه گفت اکنون زمان مناسبی است که گروه آخرین آلبوم خود را منتشر کند و به تور نهایی برود.
او نوشت: «عصبانی نباشید، غمگین نباشید، برای همه ما خوشحال باشید، بیایید این چند سال آینده را با من جشن بگیرید. ما با هم کاری انجام دادهایم که واقعاً شگفتانگیز است و احتمالاً دیگر تکرار نخواهد شد. ما یک سبک موسیقی ایجاد کردیم، یک انقلاب شروع کردیم، دنیای گیتار و نحوه نواختن آن را تغییر دادیم و دنیا را تغییر دادیم. گروههایی که در آنها نواختهام جهان را تحت تاثیر قرار دادهاند. من به خاطر همه اینها شما را دوست دارم. از همه چیز متشکرم.»
این بیانیه پس از آن منتشر شد که گروه چهارشنبه یک پست کوتاه به اشتراک گذاشته بود که به بازنشستگی اشاره داشت و نوشته بود: «پایان نزدیک است …»
مگادث در سال ۱۹۸۳ پس از اخراج ماستین از گروه متالیکا، گروهی که او همبنیانگذار آن بود، تأسیس شد. این اخراج در جلسات ضبط در نیویورک توسط لارس اولریچ و جیمز هتفیلد به دلیل مشکلات مصرف الکل و مواد مخدر ماستین صورت گرفت.
همگروهیهایش او را با اتوبوس به لسآنجلس فرستادند، جایی که او گروه کوتاهمدتی به نام فالن انجلز تشکیل داد که بعدها به مگادث تبدیل شد.
مگادث آلبوم نخست خود را با عنوان «کشتن کسبوکار من است ... و کاسبی روبهراه است» در سال ۱۹۸۵ منتشر کرد. بعد از موفقیت نسبی این آلبوم ناشران بزرگتر توجهشان به این گروه جلب شد و آلبوم بعدی گروه با نام «صلح خوب میفروشه اما کیه که بخره» منتشر کردند. این گروه در دهه ۱۹۹۰ به یکی از بزرگترین گروههای ترش متال تبدیل شد و جزو «چهار بزرگ» ترش متال کنار متالیکا، اسلیر و انترکس شد.
آخرین آلبوم این گروه با نام جدیدترین آلبوم مگادث، «مریض در حال مرگ و... مرده» در سال ۲۰۲۲ منتشر شد.