خودروی «آیرون من» آماده فروش شد
در میان خودروهایی که از پرده سینما به قلب طرفداران راه پیدا کردهاند، آکورا NSX رودستر ویژه فیلم انتقامجویان جایگاه خاصی دارد. این ابرخودروی دستساز حالا پس از سالها، راهی حراجی خواهد شد.
در دنیای فیلم و سریال، خودروهایی وجود داشتند که در کنار بازیگران و شخصیتهای اصلی، نقشی مهم در فیلم داشتند و تبدیل به یک نماد شدند. این خودروها اکثرا به واسطه حمایت شرکتهای مادر و خودروساز در فیلم حضور داشتند و در برخی مواقع با موفقیتهایی مانند افزایش فروش مواجه میشدند.
در حالی که فیلم انتقام جویان (The Avengers) بیشتر با خودروهای برد آئودی شناخته میشود، اما خودروهای آکورا نیز در چندین فیلم اولیه، از جمله ثور، حضور داشتند. با این حال، برجستهترین حضور آنها در فیلم انتقامجویان بود. کمپانی آکورا با ساخت یک NSX رودستر منحصربهفرد، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا در این فیلم خوش بدرخشد.
تولد یک ابرخودروی سینمایی
این خودرو با الهام از طراحی کانسپت NSX نسل دوم ساخته و توسط استودیو طراحی آکورا در لسآنجلس خلق شد. سپس شرکت Trans FX در اوکسنارد کالیفرنیا، آن را به خودرویی واقعی تبدیل کرد.
تیم سازنده برای این پروژه، یک NSX مدل ۱۹۹۱ با کارکرد ۴۰۵,۵۵۵ کیلومتر را پیدا کرد. این خودرو به عنوان پایه برای رودستر استفاده شد که با بدنه دستساز از رزین و فایبرگلاس، سیستم تعلیق پایینتر، صندلیهای ویژه و رینگهای شیک ۱۸ اینچی تجهیز شد. نتیجه کار، یک موفقیت بزرگ بود، هرچند فروش NSX را به طرز چشمگیری افزایش نداد.
حراج یک خودروی کلکسیونی
اکنون، آکورا برنامههای خود را برای حراج این خودروی سینمایی در سال آینده اعلام کرده است. درآمد حاصل از فروش به یک موسسه خیریه نامشخص اهدا خواهد شد و این خودرو در رویداد The Quail در ۱۵ آگوست حضور خواهد داشت. در این رویداد، آکورا پذیرش درخواستها برای کسانی که علاقهمند به شرکت در مزایده هستند را آغاز خواهد کرد.
این شرکت جزئیات بیشتری ارائه نداد، اما از هفته خودروی مونتری برای جشن گرفتن سی و پنجمین سالگرد NSX استفاده میکند. به همین مناسبت، آکورا یک NSX-R مدل ۱۹۹۵ و یک Zanardi Edition مدل ۱۹۹۹ را نیز به نمایش خواهد گذاشت. همچنین نمونه اولیه RSX که پیشنمایشی از کراساور برقی آینده آنها است، در این رویداد حضور خواهد داشت.