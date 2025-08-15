شوک در استارتاپ هوش مصنوعی ماسک؛ هم بنیان گذار xAI استعفا داد
ایگور بابوشکین، همبنیانگذار استارتاپ هوش مصنوعی xAI، روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از جدایی خود از این شرکت خبر داد. او که از سال ۲۰۲۳ همراه با ایلان ماسک این استارتاپ را پایهگذاری کرده بود، نقش کلیدی در رهبری تیمهای مهندسی و توسعه مدلهای پیشرفته xAI ایفا کرد.
بابوشکین اعلام کرده که قصد دارد شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر جدیدی به نام Babuschkin Ventures راهاندازی کند. هدف این شرکت، حمایت از پژوهشهای ایمنی در حوزه هوش مصنوعی و سرمایهگذاری در استارتاپهایی است که «به پیشرفت بشریت و کشف رازهای جهان کمک کنند.» او ایده این پروژه را پس از شامی با مکس تگمارک، بنیانگذار موسسه Future of Life، دریافت کرده است؛ جایی که درباره راههای ساخت سیستمهای هوش مصنوعی ایمن برای نسلهای آینده گفتگو کردند.
خروج بابوشکین در شرایطی اتفاق میافتد که xAI طی ماههای اخیر با چندین جنجال روبهرو بوده است؛ از جمله پاسخهای جانبدارانه چتبات Grok به پرسشهای حساس، انتشار محتوای ضدفلسطینی و حتی ارائه قابلیتی که امکان ساخت ویدئوهای غیراخلاقی از چهره افراد مشهور را فراهم میکرد. این حواشی باعث شد عملکرد فنی مدلهای پیشرفته xAI، که در برخی بنچمارکها با محصولات OpenAI، گوگل دیپمایند و Anthropic رقابت میکنند، تا حدی به حاشیه برود.
پیش از تأسیس xAI، بابوشکین در تیم تحقیقاتی گوگل دیپمایند فعالیت داشت و در توسعه AlphaStar، سامانهای که توانست بهترین بازیکنان استارکرفت را شکست دهد، نقشآفرینی کرد. او همچنین سابقه همکاری با OpenAI را نیز در کارنامه دارد.
بابوشکین در پست خداحافظی خود نوشت که از ماسک دو درس مهم آموخته است: «یک، بیباک بودن در ورود به مسائل فنی و دو، داشتن حس فوریت افراطی.» او جدایی از xAI را به «ترک فرزند در آغاز دانشگاه» تشبیه کرد و گفت با وجود چالشها، به دستاوردهای این شرکت افتخار میکند.