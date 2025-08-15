حواستان به کم آبی بدن در تابستان باشد
الکترولیتها نقش حیاتی در حفظ سلامت بدن در فصل گرما دارند. کمبود آنها میتواند منجر به اختلالات جدی در عملکرد قلب، عضلات و سیستم عصبی شود.
در فصل تابستان، افزایش دمای هوا و تعریق زیاد میتواند منجر به از دست رفتن آب و مواد معدنی ضروری بدن شود. این وضعیت، اگر جبران نشود، ممکن است به کمآبی، ضعف عضلانی، اختلال در عملکرد قلب و حتی گرمازدگی منجر شود.
الکترولیتها -شامل سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلراید- نقش کلیدی در حفظ تعادل مایعات بدن و عملکرد سلولی دارند.
الکترولیتها چگونه عمل میکنند؟
الکترولیتها یونهای بارداری هستند که در مایعات بدن حل شده و وظایف زیر را انجام میدهند:
۱. تنظیم تعادل آب بین سلولها و فضای خارج سلولی
۲. حفظ فشار اسمزی و حجم خون
۳. انتقال پیامهای عصبی و انقباض عضلات
۴. تنظیم pH خون و عملکرد کلیهها
در شرایط گرمای شدید، تعریق زیاد باعث دفع آب و الکترولیتها میشود. اگر این مواد جایگزین نشوند، بدن دچار اختلال در عملکرد طبیعی خود میشود.
علائم کمبود الکترولیتها
کمبود الکترولیتها میتواند با علائم زیر همراه باشد:
خشکی دهان و پوست
سردرد و سرگیجه
گرفتگی عضلات
تپش قلب یا ضربان نامنظم
خستگی شدید و بیحالی
کاهش حجم و دفعات ادرار
افراد مسن، کودکان، ورزشکاران و کسانی که در فضای باز فعالیت میکنند، بیشتر در معرض این کمبود قرار دارند.
راهکارهای تغذیهای برای حفظ تعادل الکترولیتها
با رعایت اصول تغذیهای و مصرف مایعات مناسب، میتوان از کمآبی و عوارض ناشی از آن پیشگیری کرد. برای حفظ سطح الکترولیتها، توصیههای زیر پیشنهاد میشود:
۱. مصرف نوشیدنیهای حاوی الکترولیت مانند آب نارگیل، دوغ رقیق، محلول آب و نمک
۲. استفاده از منابع غذایی طبیعی مانند موز (پتاسیم)، بادام (منیزیم)، سبزیجات برگسبز، مرکبات و گوجهفرنگی
۳. اجتناب از نوشیدنیهای شیرین و گازدار که میتوانند دفع آب را افزایش دهند
۴. تقسیم مصرف مایعات در طول روز بهجای نوشیدن حجم زیاد در یک وعده
۵. مشاوره با پزشک در صورت مصرف داروهای مدر یا ابتلا به بیماریهای کلیوی