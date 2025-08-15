این «اف ۱۴» فرق دارد / یک بمب افکن قدرتمند
در دهه ۱۹۹۰، «F-۱۴B Bombcat» بهعنوان یک نسخه اصلاحشده، مجهز به سیستمهای اویونیک پیشرفته و سیستم LANTIRN (سامانه جستجوگر ارتفاع پایین و سامانه هدفگیر فروسرخ در شب) شد که امکان بمباران با هدایت دقیق را فراهم میکرد.
علیرغم قابلیتهای پیشرفته، عمر مفید بمب کت کوتاه بود و آخرین مأموریتهای آن قبل از بازنشستگی در سال ۲۰۰۶ در یوگسلاوی و خاورمیانه انجام شد.
صعود ارتش ایالاتمتحده به برتری هوایی را میتوان به معرفی سه سکوی جنگنده در دهه ۱۹۷۰ نسبت داد. هنگامی که F-۱۴ تامکت، F-۱۵ ایگل و F-۱۶ فایتینگ فالکن به آسمان رفتند، زرادخانه هوایی آمریکا بسیار قدرتمند شد. در حال حاضر، دو فروند از این هواپیماها در حال خدمت و تولید هستند، در حالی که تامکت به بازنشسته شده است.
تامکت به خاطر نقشش در محافظت در برابر جنگندههای دشمن، بهطور گستردهای شناخته شده است. اف۱۴ در آخرین سالهای عمر خود، به یک بمبافکن تبدیل شد که به آن لقب "Bombcat" دادند.