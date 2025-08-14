پیشگیری از گرمازدگی و کم‌ آبی بدن در تابستان/ علائم هشداردهنده شامل چیست؟

گرمازدگی زمانی رخ می‌دهد که بدن نتواند دمای خود را تنظیم کند. در این حالت، دمای مرکزی بدن به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و عملکرد اندام‌های حیاتی مختل می‌شود. کم‌آبی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بدن بیش از حد مایعات از دست بدهد و نتواند آن‌ها را جایگزین کند.

علائم هشداردهنده عبارتند از:

تعریق شدید یا قطع ناگهانی تعریق

سردرد، سرگیجه، ضعف عضلانی

پوست داغ و خشک

تپش قلب، تهوع، و بی‌قراری

کاهش حجم و دفعات ادرار

راه‌های پیشگیری

گرمازدگی و کم‌آبی بدن از جمله خطرات جدی فصل تابستان هستند که با رعایت چند اصل ساده قابل پیشگیری‌اند:

۱. نوشیدن آب کافی حتی قبل از احساس تشنگی

۲. استفاده از نوشیدنی‌های سنتی ایرانی مانند خاکشیر، تخم شربتی، و دوغ

۳. پرهیز از فعالیت شدید در ساعات اوج گرما (۱۲ تا ۴ بعدازظهر)

۴. پوشیدن لباس‌های نخی، سبک و رنگ روشن

۵. استفاده از سایه، پنکه یا کولر در محیط‌های گرم

۶. مصرف خوراکی‌های آبرسان مانند هندوانه، خیار و مرکبات

۷. مشاوره با پزشک در صورت مصرف داروهای خاص یا بیماری زمینه‌ای

هم‌چنین آگاهی از علائم، تنظیم سبک زندگی و مصرف مایعات کافی می‌تواند سلامت فرد را در روزهای گرم تضمین کند.

منبع خبر آنلاین

