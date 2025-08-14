خبرگزاری کار ایران
پیشگیری از گرمازدگی و کم‌ آبی بدن در تابستان/ علائم هشداردهنده شامل چیست؟

در فصل تابستان و افزایش دمای هوا، بدن انسان در معرض خطراتی مانند گرمازدگی و کم‌آبی قرار می‌گیرد. این دو مشکل رایج می‌توانند باعث خستگی شدید، سردرد، تهوع و حتی بی‌هوشی شوند. شناخت علائم اولیه و رعایت نکات پیشگیرانه، راهی برای حفظ سلامت در روزهای گرم سال است.

گرمازدگی زمانی رخ می‌دهد که بدن نتواند دمای خود را تنظیم کند. در این حالت، دمای مرکزی بدن به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و عملکرد اندام‌های حیاتی مختل می‌شود. کم‌آبی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بدن بیش از حد مایعات از دست بدهد و نتواند آن‌ها را جایگزین کند.

علائم هشداردهنده عبارتند از:

تعریق شدید یا قطع ناگهانی تعریق

سردرد، سرگیجه، ضعف عضلانی

پوست داغ و خشک

تپش قلب، تهوع، و بی‌قراری

کاهش حجم و دفعات ادرار

راه‌های پیشگیری

گرمازدگی و کم‌آبی بدن از جمله خطرات جدی فصل تابستان هستند که با رعایت چند اصل ساده قابل پیشگیری‌اند:

۱. نوشیدن آب کافی حتی قبل از احساس تشنگی

۲. استفاده از نوشیدنی‌های سنتی ایرانی مانند خاکشیر، تخم شربتی، و دوغ

۳. پرهیز از فعالیت شدید در ساعات اوج گرما (۱۲ تا ۴ بعدازظهر)

۴. پوشیدن لباس‌های نخی، سبک و رنگ روشن

۵. استفاده از سایه، پنکه یا کولر در محیط‌های گرم

۶. مصرف خوراکی‌های آبرسان مانند هندوانه، خیار و مرکبات

۷. مشاوره با پزشک در صورت مصرف داروهای خاص یا بیماری زمینه‌ای

هم‌چنین آگاهی از علائم، تنظیم سبک زندگی و مصرف مایعات کافی می‌تواند سلامت فرد را در روزهای گرم تضمین کند.

