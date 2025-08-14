خبرگزاری کار ایران
iOS ۲۶ بتای ۶ آمد: زنگ‌های جدید و انیمیشن‌های جادویی اپ‌ها

iOS ۲۶ بتای ۶ آمد: زنگ‌های جدید و انیمیشن‌های جادویی اپ‌ها
اپل نسخه ششم بتای iOS ۲۶ را منتشر کرد؛ نسخه‌ای که شامل زنگ‌های جدید، انیمیشن‌های روان‌تر باز و بسته کردن اپ‌ها و تغییرات کوچک اما چشمگیر در رابط کاربری «Liquid Glass» است و به نظر می‌رسد آماده عرضه عمومی در سپتامبر باشد.

اپل روز سه‌شنبه iOS ۲۶ Beta ۶ را برای توسعه‌دهندگان منتشر کرد و به‌روزرسانی‌هایی برای آیپد، اپل واچ، اپل تی‌وی و مک نیز ارائه شد. هرچند این نسخه نسبت به بتاهای قبلی تغییرات عمده‌ای ندارد، اما چند ویژگی جالب توجه در آن دیده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تغییرات، اضافه شدن نیم‌دوجین زنگ جدید با تم «Reflection» است. کاربران اولیه بیش از همه از زنگ جدید به نام Dreamer استقبال کرده‌اند و آن را جذاب و متفاوت توصیف کرده‌اند.

در این نسخه، اپل همچنین تغییر بحث‌برانگیز جهت سوایپ در اپلیکیشن دوربین را اصلاح کرده است. پس از واکنش منفی کاربران نسبت به تغییر جهت سوایپ در بتاهای قبلی، اپل حالا بدون نیاز به تنظیمات اضافی، جهت پیش‌فرض دوربین را به حالت قبلی بازگردانده است.

علاوه بر این، انیمیشن‌های باز و بسته شدن اپ‌ها سریع‌تر و روان‌تر شده‌اند و برخی به سبک iPadOS با افکت «Magic Lamp/Genie» نمایش داده می‌شوند. رابط کاربری Liquid Glass نیز با جلوه‌های شیشه‌ای شفاف‌تر، پراکندگی رنگی و بهبود خوانایی در بخش‌هایی از سیستم به‌روزرسانی شده است.

یک تجربه جدید در راه‌اندازی و معرفی سیستم نیز اضافه شده که کاربران را با ویژگی‌های iOS ۲۶، از جمله آیکون‌های تاریک و شفاف و رابط‌های بازطراحی شده، آشنا می‌کند.

همانند سایر نسخه‌های بتا، احتمال وجود باگ‌ها وجود دارد، اما گزارش کاربران نشان می‌دهد این نسخه پایدارتر و سریع‌تر از بتاهای قبلی است و به نظر می‌رسد اپل به عرضه عمومی نزدیک شده است.

