قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۲۳ مرداد
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
716
|
بالاترین قیمت روز
|
728
|
پایین ترین قیمت روز
|
712
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|13
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.14
|
نرخ بازگشایی بازار
|
713
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۳ مرداد
|
نرخ روز گذشته
|
707
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.27
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
9