فلفل سیاه؛ ادویه‌ای که کلسترول خون را کاهش می‌دهد

مصرف فلفل سیاه مزیت‌های مختلفی دارد، اما زیاده‌روی در مصرف آن می‌تواند با بعضی از مشکلات همراه باشد.

فلفل سیاه می‌تواند به کاهش کلسترول خون کمک کند و با بعضی از سرطان‌ها نیز مبارزه کند. گزارشی که در Pharmaceutical Biology Journal منتشر شده است، نشان می‌دهد که مصرف منظم و طولانی‌مدت عصاره فلفل سیاه با کاهش کلسترول خون و مخصوصا کلسترول بد خون (LDL) همراه می‌شود.

به‌علاوه، پیپرین موجود در فلفل سیاه به‌خوبی می‌تواند اثرات ضد کلسترول ترکیبات غذایی مختلف را تقویت کند.

منبع همشهری
