مصرف فلفل سیاه مزیت‌های مختلفی دارد، اما زیاده‌روی در مصرف آن می‌تواند با بعضی از مشکلات همراه باشد.

فلفل سیاه می‌تواند به کاهش کلسترول خون کمک کند و با بعضی از سرطان‌ها نیز مبارزه کند. گزارشی که در Pharmaceutical Biology Journal منتشر شده است، نشان می‌دهد که مصرف منظم و طولانی‌مدت عصاره فلفل سیاه با کاهش کلسترول خون و مخصوصا کلسترول بد خون (LDL) همراه می‌شود.

به‌علاوه، پیپرین موجود در فلفل سیاه به‌خوبی می‌تواند اثرات ضد کلسترول ترکیبات غذایی مختلف را تقویت کند.

