این تویوتا لندکروزر واقعی است؟ / هوش مصنوعی دوباره کاربران را فریب داد
اخیرا در فضای مجازی تصویری با عنوان «لندکروزر مدل ۲۰۲۶» در حال انتشار است؛ این تصویر چقدر صحت دارد؟
از روز گذشته تصویری با عنوان «لندکروزر مدل ۲۰۲۶» در حال چرخیدن است که بسیاری را بر این واداشته که این خودرو واقعا نسل جدید شاسیبلند محبوب، یعنی تویوتا لندکروزر است؛ در صورتی که اینطور نیست.
تصویر منتشر شده به دست هوش مصنوعی ساخته شده است. همانطور که مشخص است، خودروی موجود در تصویر حاصل تلفیق چند مدل تویوتا، از جمله پرادو، سکویا و تاندرا است و ارتباطی با لندکروزر موجود ندارد. حتی چهره و ظاهر شاسیبلند معروف آمریکایی هامر را هم میشود در این خودرو دید.
خطاهای موجود در عکس که مهر تاییدی بر ساخته هوش مصنوعی هستند، نشان میدهند که این تصویر رسمی تویوتا نیست. بسیاری از علاقهمندان گاهی با استفاده از هوش مصنوعی یا ابزارهای دیگر سعی دارند تا تصور خود را درباره یک خودرو به تصویر بکشند که این عکس هم از آن دست فعالیتهاست.
در ضمن، چندی پیش این خودروساز ژاپنی از نسخه ۲۰۲۵ این خودرو رونمایی کرده و فعلا خبری از عرضه نسل جدید یا مدل ۲۰۲۶ نیست. سری ۳۰۰ اکنون با یک پیشرانه خودشارژ شونده (self-charging powertrain) عرضه میشود که قدرتی بیشتر از گزینههای بنزینی و دیزلی موجود ارائه میدهد. این مدل جدید که ابتدا در خاورمیانه معرفی شد، انتظار میرود در آینده نزدیک به بازارهای بیشتری نیز راه پیدا کند.
تویوتا همچنین این روزها درگیر ساخت نسخهای کوچک از لندکروزر است؛ خودرویی که بسیاری آن را نسل جدید FJ کروزر میدانند. علاقهمندان به آفرود با اشتیاق منتظر ورود لندکروزر کوچک تویوتا بودهاند و در حالی که برخی منابع ژاپنی زمان رونمایی آن را به بهار ۲۰۲۶ موکول کردهاند، به نظر میرسد که این انتظار احتمالا بیشتر خواهد شد.