بتای چهارم رابط کاربری One UI 8 یک باگ مهم در بخش دوربین دارد که بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد.

ظاهراً دوربین گوشی سامسونگ در بتای چهارم One UI 8 و در زوم ۳۰ برابری و بیشتر، عکس ماه را به‌رنگ بنفش ثبت می‌کند. علاوه‌بر این، عکس‌ها حالا نسبت‌به One UI 7 تارتر هستند.

تعداد زیادی از کاربران می‌گویند در زمانی که بخش Intelligent Optimization دوربین روی Maximum تنظیم شده باشد، عکس ماه به‌رنگ بنفش ثبت می‌شود.

تیم بتای One UI باگ اخیر را پذیرفت و عذرخواهی کرد. هنوز مشخص نیست که چه زمانی مشکل دوربین گوشی‌های سامسونگ در بتای چهارم One UI 8 حل خواهد شد.

