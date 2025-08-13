بهنام علی‌پور با بیان اینکه پیاده‌روی اربعین به عنوان یک حرکت جمعی و فرهنگی، نمادی از محبت و همبستگی عاشقانه با سیدالشهدا(ع) است، گفت: این پیاده‌روی نه تنها برای یادبود حادثه عاشورا و اربعین حسینی برگزار می‌شود، بلکه به نوعی می‌تواند در بیداری و هوشیاری مردم تاثیرگذار بوده و زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد.

وی با اشاره به همبستگی اجتماعی در پیاده‌روی اربعین، افزود: پیاده‌روی اربعین افراد با عقاید مختلف را گرد هم می‌آورد و حس همدلی و اتحاد را تقویت می‌کند.

علی‌پور بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این زمینه تاکید و تصریح کرد: این حرکت یادآور فداکاری‌های امام حسین(ع) و یاران ایشان است و می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

مدرس حوزه و دانشگاه‌های اردبیل با بیان اینکه برگزاری این تجمعات می‌تواند باعث افزایش آگاهی مردم نسبت به مسائل و چالش‌های جامعه شود، خاطرنشان کرد: پیاده‌روی اربعین فرصتی برای تقویت ارتباط معنوی افراد با خداوند و درک بهتر آموزه‌های دینی و تجلی محبت و همبستگی میان مسلمانان و پیروان اهل بیت (ع) است.

وی با تاکید بر اینکه قدرت وحدت می‌تواند در آماده‌سازی زمینه ظهور تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: حضور در این پیاده‌روی، آگاهی را درباره اهمیت قیام عاشورا و آموزه‌های آن افزایش می‌دهد و می‌تواند مردم را به سمت حقیقت و عدالت رهنمون کند، بنابراین با توجه به روایات، مظلومیت امام حسین(ع) و پیام قیام او در زندگی روزمره مردم اثرگذار است و می‌تواند روحیه انقلابی و جهاد برای عدالت را در جامعه زنده کرده و یادآور فداکاری‌های امام حسین(ع) و یارانش است.

علی‌پور با بیان اینکه حضور در این پیاده‌روی می‌تواند حس انتظار را در دل‌ها زنده کند، ادامه داد: این حرکات جمعی می‌توانند باعث تقویت ایمان و وحدت در جامعه شوند و در نهایت آمادگی فرهنگی و اجتماعی برای ظهور را افزایش می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه فداکاری و خدمت به زائران در پیاده‌روی اربعین نمایانگر دوستی، محبت و احساس مسئولیت مردم است، گفت: بسیاری از مردم به علت ارادت ویژه‌ای که به امام حسین(ع) دارند، آماده‌اند تا از مال و جان خود برای خدمت به زائران هزینه کنند. این عشق، انگیزه‌ای قوی برای فداکاری می‌شود و خدمت به زائران حس همبستگی و برادری را تقویت می‌کند. بسیاری از افراد احساس می‌کنند که در این مناسبت بزرگ یک خانواده واحد هستند و باید از یکدیگر حمایت کنند.

علی‌پور اضافه کرد: خدمت کردن به زائران نه تنها برای زائران باعث آرامش و خوشحالی می‌شود، بلکه خود خدمت‌کنندگان نیز حالاتی از روحانیت و آرامش را تجربه می‌کنند و با این عمل به نسل‌های جوان‌تر نشان می‌دهند که فداکاری، نوع‌دوستی و خدمت به دیگران چه ارزش‌هایی دارد و آنها را به سمت فرهنگ ایثار سوق می‌دهد.

این مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: در جامعه، کمک به زائران به عنوان سنت حسنه‌ای شناخته می‌شود که مردم به آن افتخار می‌کنند و برای آن ارزش قائل هستند.

وی با بیان اینکه این پیاده‌روی فرصتی است برای زائران است تا با معارف دینی و تاریخی بیشتری آشنا شوند و ایمان خود را تقویت کنند، گفت: این آگاهی می‌تواند به امید و انتظار برای ظهور کمک کند و یادآور ارزش‌های قیام عاشورا و فداکاری‌های امام حسین(ع) باشد. همچنین این ارزش‌ها می‌تواند مردم را به مبارزه برای عدالت و حق‌طلبی تشویق کند و در نهایت به ظهور نزدیک‌تر کند.

علی‌پور با بیان اینکه در پیاده روی اربعین زائران معمولاً تجربیات و روایت‌هایی راجع به معصومین و اهمیت انتظار برای ظهور به اشتراک می‌گذارند و این تبادل افکار باعث ایجاد انگیزه و اطمینان به تحقق ظهور می‌شود، تصریح کرد: حضور در جمعیت بزرگ زائران و دعا برای فرج امام زمان(عج) خود به خود حس انتظار را زنده می‌کند و افراد را به سمت قوی‌تر شدن در این انتظار رهنمون می‌کند.

منبع ايسنا

انتهای پیام/