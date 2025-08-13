خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مدرس حوزه و دانشگاه:

پیاده‌روی اربعین می‌تواند زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد

پیاده‌روی اربعین می‌تواند زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد
کد خبر : 1673376
لینک کوتاه کپی شد.

مدرس حوزه و دانشگاه گفت: پیاده‌روی اربعین در بیداری و هوشیاری مردم تاثیرگذار بوده و می‌تواند زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد.

بهنام علی‌پور با بیان اینکه پیاده‌روی اربعین به عنوان یک حرکت جمعی و فرهنگی، نمادی از محبت و همبستگی عاشقانه با سیدالشهدا(ع) است، گفت: این پیاده‌روی نه تنها برای یادبود حادثه عاشورا و اربعین حسینی برگزار می‌شود، بلکه به نوعی می‌تواند در بیداری و هوشیاری مردم تاثیرگذار بوده و زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد.

وی با اشاره به همبستگی اجتماعی در پیاده‌روی اربعین، افزود: پیاده‌روی اربعین افراد با عقاید مختلف را گرد هم می‌آورد و حس همدلی و اتحاد را تقویت می‌کند.

علی‌پور بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این زمینه تاکید و تصریح کرد: این حرکت یادآور فداکاری‌های امام حسین(ع) و یاران ایشان است و می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

مدرس حوزه و دانشگاه‌های اردبیل با بیان اینکه برگزاری این تجمعات می‌تواند باعث افزایش آگاهی مردم نسبت به مسائل و چالش‌های جامعه شود، خاطرنشان کرد: پیاده‌روی اربعین فرصتی برای تقویت ارتباط معنوی افراد با خداوند و درک بهتر آموزه‌های دینی و تجلی محبت و همبستگی میان مسلمانان و پیروان اهل بیت (ع) است.

وی با تاکید بر اینکه قدرت وحدت می‌تواند در آماده‌سازی زمینه ظهور تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: حضور در این پیاده‌روی، آگاهی را درباره اهمیت قیام عاشورا و آموزه‌های آن افزایش می‌دهد و می‌تواند مردم را به سمت حقیقت و عدالت رهنمون کند، بنابراین با توجه به روایات، مظلومیت امام حسین(ع) و پیام قیام او در زندگی روزمره مردم اثرگذار است و می‌تواند روحیه انقلابی و جهاد برای عدالت را در جامعه زنده کرده و یادآور فداکاری‌های امام حسین(ع) و یارانش است.

علی‌پور با بیان اینکه حضور در این پیاده‌روی می‌تواند حس انتظار را در دل‌ها زنده کند، ادامه داد: این حرکات جمعی می‌توانند باعث تقویت ایمان و وحدت در جامعه شوند و در نهایت آمادگی فرهنگی و اجتماعی برای ظهور را افزایش می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه فداکاری و خدمت به زائران در پیاده‌روی اربعین نمایانگر دوستی، محبت و احساس مسئولیت مردم است، گفت: بسیاری از مردم به علت ارادت ویژه‌ای که به امام حسین(ع) دارند، آماده‌اند تا از مال و جان خود برای خدمت به زائران هزینه کنند. این عشق، انگیزه‌ای قوی برای فداکاری می‌شود و خدمت به زائران حس همبستگی و برادری را تقویت می‌کند. بسیاری از افراد احساس می‌کنند که در این مناسبت بزرگ یک خانواده واحد هستند و باید از یکدیگر حمایت کنند.

علی‌پور اضافه کرد: خدمت کردن به زائران نه تنها برای زائران باعث آرامش و خوشحالی می‌شود، بلکه خود خدمت‌کنندگان نیز حالاتی از روحانیت و آرامش را تجربه می‌کنند و با این عمل به نسل‌های جوان‌تر نشان می‌دهند که فداکاری، نوع‌دوستی و خدمت به دیگران چه ارزش‌هایی دارد و آنها را به سمت فرهنگ ایثار سوق می‌دهد.

این مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: در جامعه، کمک به زائران به عنوان سنت حسنه‌ای شناخته می‌شود که مردم به آن افتخار می‌کنند و برای آن ارزش قائل هستند.

وی با بیان اینکه این پیاده‌روی فرصتی است برای زائران است تا با معارف دینی و تاریخی بیشتری آشنا شوند و ایمان خود را تقویت کنند، گفت: این آگاهی می‌تواند به امید و انتظار برای ظهور کمک کند و یادآور ارزش‌های قیام عاشورا و فداکاری‌های امام حسین(ع) باشد. همچنین این ارزش‌ها می‌تواند مردم را به مبارزه برای عدالت و حق‌طلبی تشویق کند و در نهایت به ظهور نزدیک‌تر کند.

علی‌پور با بیان اینکه در پیاده روی اربعین زائران معمولاً تجربیات و روایت‌هایی راجع به معصومین و اهمیت انتظار برای ظهور به اشتراک می‌گذارند و این تبادل افکار باعث ایجاد انگیزه و اطمینان به تحقق ظهور می‌شود، تصریح کرد: حضور در جمعیت بزرگ زائران و دعا برای فرج امام زمان(عج) خود به خود حس انتظار را زنده می‌کند و افراد را به سمت قوی‌تر شدن در این انتظار رهنمون می‌کند.

منبع ايسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور