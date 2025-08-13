حداقل دستمزدها در سراسر اروپا تفاوت زیادی دارند و تحت تأثیر هزینه‌های زندگی، سیاست‌های اقتصادی و قدرت بازار کار هر کشور شکل می‌گیرند.

برخی کشورها به دلیل ارائه بالاترین سطح دستمزد پایه، در میان بهترین‌های جهان قرار می‌گیرند.

در ادامه نگاهی داریم به ۱۰ کشور برتر اروپایی از نظر بالاترین حداقل حقوق ماهانه:

لوکزامبورگ – ۲٬۶۳۸ یورو (حدود ۲۸۴٬۹۰۴٬۰۰۰ تومان)

لوکزامبورگ در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بالاترین حداقل دستمزد را در اروپا ارائه می‌دهند. این کشور کوچک اما ثروتمند دارای بخش مالی قوی، تولید ناخالص داخلی سرانه بالا و هزینه‌های زندگی متناسب با آن است. سیاست دستمزدی این کشور تضمین می‌کند حتی کم‌درآمدترین اقشار بتوانند سطح زندگی مناسبی داشته باشند.

ایرلند – ۲٬۲۸۲ یورو (حدود ۲۴۶٬۴۵۶٬۰۰۰ تومان)

اقتصاد قدرتمند ایرلند که بر فناوری، داروسازی و سرمایه‌گذاری خارجی استوار است، از بالاترین حداقل دستمزدها در قاره پشتیبانی می‌کند. این سطح دستمزد بازتاب‌دهنده هزینه‌های نسبتاً بالای زندگی، به‌ویژه در شهرهایی مانند دوبلین، است.

هلند – ۲٬۱۹۳ یورو (حدود ۲۳۶٬۸۴۴٬۰۰۰ تومان)

هلند ترکیبی از حمایت‌های اجتماعی قوی و اقتصادی رقابتی را ارائه می‌دهد. حداقل دستمزد بالا در این کشور به حفظ یکی از بهترین استانداردهای زندگی در اروپا کمک می‌کند و بر تعادل کار و زندگی و رفاه کارگران تأکید دارد.

آلمان – ۲٬۱۶۱ یورو (حدود ۲۳۳٬۳۸۸٬۰۰۰ تومان)

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا با یک حداقل دستمزد قوی از کارگران خود حمایت می‌کند. قدرت صنعتی، توان صادراتی و سنت چانه‌زنی جمعی در آلمان موجب حفظ سطح بالای دستمزدها در عین رقابتی‌بودن بازار شده است.

بلژیک – ۲٬۰۷۰ یورو (حدود ۲۲۳٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان)

بلژیک علاوه بر حداقل دستمزد بالا، مزایای اجتماعی سخاوتمندی را هم ارائه می‌دهد. اتحادیه‌های قوی و سیستم هماهنگ تعیین دستمزد در این کشور باعث شده حقوق با هزینه‌های زندگی هماهنگ باشد.

فرانسه – ۱٬۸۰۲ یورو (حدود ۱۹۴٬۶۱۶٬۰۰۰ تومان)

حداقل دستمزد فرانسه که با عنوان SMIC شناخته می‌شود، هر ساله با توجه به نرخ تورم و بهره‌وری بازبینی می‌شود. این رویکرد موجب شده فرانسه همچنان در میان بهترین کشورها برای کارگران کم‌درآمد قرار گیرد.

اسپانیا – ۱٬۳۸۱ یورو (حدود ۱۴۹٬۱۴۸٬۰۰۰ تومان)

اسپانیا در سال‌های اخیر افزایش‌های قابل توجهی در حداقل دستمزد خود اعمال کرده است که بخشی از تلاش گسترده‌تر برای کاهش نابرابری و بهبود سطح زندگی، به‌ویژه در بخش‌های خدمات و گردشگری، محسوب می‌شود.

اسلوونی – ۱٬۲۷۸ یورو (حدود ۱۳۸٬۰۲۴٬۰۰۰ تومان)

اسلوونی در میان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از نظر سطح حداقل دستمزد پیشتاز است. رشد پایدار دستمزد در این کشور بازتاب‌دهنده ثبات اقتصادی و ادغام آن در بازار واحد اتحادیه اروپا است.

لهستان – ۱٬۰۹۱ یورو (حدود ۱۱۷٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان)

رشد سریع دستمزد در لهستان بخشی از استراتژی اقتصادی برای حفظ نیروی کار ماهر و جذب سرمایه‌گذاری است. هرچند هنوز پایین‌تر از کشورهای اروپای غربی است، این رقم پیشرفت چشمگیری را در چند سال اخیر نشان می‌دهد.

لیتوانی – ۱٬۰۳۸ یورو (حدود ۱۱۲٬۱۰۴٬۰۰۰ تومان)

اقتصاد لیتوانی با یکی از سریع‌ترین نرخ‌ها در اتحادیه اروپا در حال گسترش است. افزایش حداقل دستمزد در این کشور تلاشی برای تقویت مصرف داخلی و کاهش شکاف درآمدی با کشورهای ثروتمندتر عضو اتحادیه محسوب می‌شود.

منبع خبر آنلاین

